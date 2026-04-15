Žirantska miza šova Slovenija ima talent je že skoraj zapolnjena z novimi obrazi, Borutu Pahorju in Alyi se bo za njo pridružila pevka Nuška Drašček.

Napoved korenitih sprememb v šovu Slovenija ima talent se nadaljuje, s POP TV so sporočili še eno novo ime med žiranti. To bo pevka Nuška Drašček, ki je svojo kariero pred leti tudi sama začela v podobnem šovu talentov, zdaj pa se bo preizkusila v odločevalski vlogi.

"Odločitvi je botrovala radovednost – tako glede oddaje kot glede talentov, ki jih bomo videli. Veselim se, da bom videla, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, veselim se tudi svojih sožirantov. Mislim, da bo dinamika zelo zanimiva," je povedala o tem, zakaj se je odločila za sodelovanje v šovu.

Na POP TV so se odločili v novi sezoni šova Slovenija ima talent oblikovati popolnoma novo zasedbo žirantov, ob Nuški Drašček v oddajo prihajata še nekdanji predsednik republike Borut Pahor in pevka Alya, četrtega žiranta pa za zdaj še skrivajo.

