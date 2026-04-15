Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
15. 4. 2026,
8.01

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Nuška Drašček Slovenija ima talent

Sreda, 15. 4. 2026, 8.01

1 ura, 19 minut

Žirantka šova Slovenija ima talent bo tudi Nuška Drašček

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Nuška Drašček, Slovenija ima talent | Foto POP TV

Foto: POP TV

Žirantska miza šova Slovenija ima talent je že skoraj zapolnjena z novimi obrazi, Borutu Pahorju in Alyi se bo za njo pridružila pevka Nuška Drašček.

Napoved korenitih sprememb v šovu Slovenija ima talent se nadaljuje, s POP TV so sporočili še eno novo ime med žiranti. To bo pevka Nuška Drašček, ki je svojo kariero pred leti tudi sama začela v podobnem šovu talentov, zdaj pa se bo preizkusila v odločevalski vlogi.

"Odločitvi je botrovala radovednost – tako glede oddaje kot glede talentov, ki jih bomo videli. Veselim se, da bom videla, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, veselim se tudi svojih sožirantov. Mislim, da bo dinamika zelo zanimiva," je povedala o tem, zakaj se je odločila za sodelovanje v šovu.

Na POP TV so se odločili v novi sezoni šova Slovenija ima talent oblikovati popolnoma novo zasedbo žirantov, ob Nuški Drašček v oddajo prihajata še nekdanji predsednik republike Borut Pahor in pevka Alya, četrtega žiranta pa za zdaj še skrivajo.

Nuška Drašček Slovenija ima talent
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

