Policija na preži: tukaj danes merijo hitrost

V tednu od 13. do 19. aprila 2026 po vsej državi poteka preventivna akcija Hitrost, namenjena umirjanju hitrosti na naših cestah. Policisti bodo v tem času izvajali poostren nadzor in tako preverjali, ali vozite prehitro. Nadzor bo najbolj povečan prav danes.

Policijske aktivnosti bodo še posebej skoncentrirane danes, ko bo tako v Sloveniji kot v praktično vseh državah Evropske unije potekal maraton nadzora hitrosti.

V policiji so sicer dan pred tem objavili lokacije poostrenih nadzorov. "S tem želimo predvsem delovati preventivno, obvestiti ljudi o povečanem številu kontrol, predvsem pa doseči, da bi vozili po predpisih. Z umirjeno vožnjo, prilagojeno razmeram in omejitvam namreč vozniki zelo pripomorejo k varnejšim cestam," pravijo na policiji.

Spomladi več udeležencev v prometu

Začetek preventivne akcije za umirjanje hitrosti ni naključen. V pomladnih mesecih se namreč zaradi toplejšega vremena na cestah pojavi več udeležencev v prometu. Po dolgih zimskih mesecih svoje jeklene konjičke znova zaženejo tudi vozniki motornih koles in mopedov. Lepo vreme in višje temperature ustvarjajo občutek dobrih voznih razmer, kar velikokrat vodi k višanju hitrosti. Večina prometnih udeležencev takrat začne voziti nekoliko hitreje, kar še posebej velja za voznike motornih koles in mopedov.

Vozite previdno, hitrost vožnje pa vselej prilagodite omejitvam, svojim voznim sposobnostim in razmeram na cesti, še opozarjajo na policiji in sklenejo: "Naj se vam ne mudi, počasi se včasih pride dlje!"