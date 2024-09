V živo: po polovici tekme od Slovenk najbolje kaže najmljaši

V romunskem Rasnovu poteka druga tekma poletnega grand prixa ta konec tedna. Glavni trener Jurij Tepeš po sobotnih nastopih, ko so Slovenke ostale brez zmagovalnega odra, tik pod njim je končala Tina Erzar, ni bil zadovoljen. Prepričan je, da so njegove varovanke sposobne boljših predstav. Teh se nadejajo danes. Poskusna serija je bila obetavna, prva manj. Po polovici je najvišje od Slovenk Erzar na četrtem mestu, Nika Prevc je šesta, Ema Klinec osma. V finalu bosta nastopili še Ajda Košnjek in Jerica Jesenko, Taja Bodlaj pa je bila prekratka.