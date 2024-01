Nika Prevc lovi vodilno Francozinjo

Nika Prevc je v tej sezoni že dvakrat stala na najvišji stopniški odra za zmagovalke in se v ponedeljek veselila skupne zmage na turneji "dveh večerov". Prevčeva je zdaj tudi druga v skupnem seštevku svetovnega pokala in ima za vodilno Francozinjo Josephine Pagnier le še 67 točk zaostanka. Prav v Beljaku utegne z dobrimi predstavami zavzeti vrh in se na turnejo na Japonsko, kjer skakalke čakata dve tekmi v Saporu (13 in 14. januar) ter dve v Zauu (19. in 21. januar) odpotovati kot vodilna skakalka sezone.

Prevčeva bo tudi danes bržkone prvo slovensko orožje in glavna kandidatka, da Avstrijki Evi Pinkelnig, ki je sezono po poškodbi začela šele na tekmah v Nemčiji in v Oberstdorfu že zmagala, prepreči ponovitev lanskega dvojnega uspeha iz Beljaka. V odlični formi je tudi Ema Klinec, ki je v Engelbergu v Švici dvakrat stala na stopničkah, bila je tretja in druga.

Nika Križnar je bila lani dvakrat tretja v Beljaku, letos pa pravo formo še išče, medtem ko mladi Tino Erzar in Ajdo Košnjek ter malce bolj izkušeno Katro Komar glavna naloga čaka že malo po 10. uri, ko se bodo poskušale skozi kvalifikacije prebiti na tekmo.

V kvalifikacijah ima Tina Erzar startno številko 17, Katra Komar 34, Ajda Košnjek 35, Nika Križnar 49, Ema Klinec 54 in Nika Prevc 57.

Druga beljaška tekma bo v četrtek ob 12.30, kvalifikacije zanjo pa ob 11. uri.

Beljak, kvalifikacije

Svetovni pokal, skupno (6 od 27): 1. Josephine Pagnier (Fra) 388

2. Nika Prevc (Slo) 321

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 311

4. Alexandria Loutitt (Kan) 307

5. Juki Ito (Jap) 264

6. Ema Klinec (Slo) 263

...

11. Nika Križnar (Slo) 154

27. Ajda Košnjek (Slo) 44

28. Katra Komar (Slo) 29

37. Taja Bodlaj (Slo) 6

... Pokal narodov: 1. Slovenija 817

2. Avstrija 761

3. Norveška 551

...

