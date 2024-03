Slovo od skokov pri šele 17 letih

"To je zdaj konec. Konec odlične sezone, a tudi konec moje smučarske skakalne avanture. Več kot sedem let sem imel privilegij pridobivati izkušnje, vsake bolj neverjetne od prejšnje, in za vedno mi bodo ostale v spominu. Čas je, da odkrijem druge stvari. Najlepša hvala tistim, ki so me vedno podpirali (moja družina, prijatelji, trenerji in vsi ostali). Nimam dovolj besed, da bi izrazil svojo hvaležnost temu športu, ki mi je toliko dal. Komaj čakam, da izvem, kaj sledi, zato hvala smučarski skoki❤️ in novim dogodivščinam naproti," je zapisal na družbenem omrežju instagram Matheo Vernier, ki ima afriške korenine, natančneje iz Malija.

Za ta korak se je odločil pri 17 letih. Slovenski ljubitelji skokov so ga lahko na delu videli lani na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Planici, kjer je na posamični tekmi zabeležil 16. rezultat.

Na nedavnih olimpijskih igrah mladih v Južni Koreji je bil na posamični preizkušnji na 25. mestu.

Ne glede na svoje cilje, povezane z nastopom na zimskih olimpijskih igrah, se je odločil za ta korak in končal športno pot.