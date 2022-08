Slovenskemu skakalnemu trenerju uspel veliki met

Bine Norčič že dva meseca opravlja svojo novo funkcijo na Norveškem, vendar so Skandinavci šele včeraj uradno predstavili ekipo za prihajajočo sezono. V njej bo njihovi glavni cilj, da se bodo pokazali v najlepši luči na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, kjer jih bodo zanimale medalje.

V zadnjih osmih letih je skrbel za skakalce iz ameriške reprezentance, pa tudi Kanadčanom je pomagal, da so naredili korak naprej. Z mesta glavnega trenerja se je poslovil po letošnji Planici, a bo še naprej povezan z Američani, saj so ti začeli sodelovati z Norvežani: "Moja naloga je pomoč na treningih norveške A-reprezentance, hkrati pa bom zadolžen za logistiko norveške A-ekipe in ameriške reprezentance, ki pa je ne bom treniral. Organiziral sem kamp v Planici, kjer bodo Norvežani trenirali po več letih. Od 5. do 10. septembra bomo trenirali v Sloveniji, pred tem pa bom še na tekmah celinskega pokala v Lillehammerju."

Zakaj so Američani in Norvežani začeli sodelovati? "O tem so se odgovorni pogovarjali že lani. Vizija Mednarodne smučarske zveze FIS je, da bi večje nacije pomagale manjšim. Da je pomoč uradna. FIS bi v prihodnje rada dosegla to, da bi še druge nacije prevzele manjše. Če bo manj skakalnih nacij, se našemu športu slabše piše," razlaga Norčič.

Ta je trenutno v Oslu, kjer imajo Norvežani priprave, in je nenehno v stiku z glavnim trenerjem Alexandrom Stöcklom, s katerim se dobro poznata že od prej. "Dva meseca sem že v pogonu. Neverjetno, kako so me dobro in hitro sprejeli v sistem. Prišel sem v ekipo, ki dela na najvišji ravni. Enači se z vsemi velikimi skakalnimi nacijami. Ogromna izkušnja bo. Kot tujec sem podpisal enoletno pogodbo, ker daljše ne morem, a so mi takoj dejali, naj ne razmišljam o krajšem obdobju kot štiri leta, morda še več. Stöckl je odličen strokovnjak. Skupaj sva v sobi v Oslu in veliko komunicirava. Že prej sva bila v dobrih odnosih. Norvežani ga imajo za svojega. Tudi meni pravijo, da bi bilo dobrodošlo, da bi se začel učiti njihovega jezika. Sicer komuniciramo v angleščini, a mi jezik počasi že prihaja v uho."