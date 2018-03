Sloveniji prvo mesto v pokalu narodov, finalno tekmo odpihnil veter

Sezona celinskega pokala se je tako končala včeraj z 28. tekmo sezone, današnja finalna, pa je bila sploh prva, ki je bila v tej sezoni odpovedana. Na 28 tekmah je največ točk zbral mladinski svetovni prvak Marinus Lindvik z Norveške (1102). Vpisal je tudi štiri zmage. Drugo mesto je s 1040 točkami osvojil Nemec Andreas Wank, tretji je bil njegov rojak David Siegl z 968 točkami.

Sledita Nejc Dežman z 869 in Anže Lanišek s 795 točkami, med deseterico sta končala tudi Tomaž Naglič s 554 točkami na 8. in Bor Pavlovčič s 550 točkami na devetem mestu.

Naši skakalci so letos dosegli sedem zmag. Največ tri Lanišek, dvakrat je zmagal Robert Kranjec, po enkrat pa Dežman in Jurij Tepeš. Poleg omenjenih so točke osvojili še Žiga Jelar, Andraž Pograjc, Cene Prevc, Rok Tarman, Rok Justin, Aljaž Osterc, Blaž Pavlič in Aljaž Vodan.

Naša ekipa je s 4225 točkami zmagala v pokalu narodov pred Avstrijo s 4164 točkami in Nemčijo s 3551 točkami.