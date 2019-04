Slivnik še ni stisnil roke

Že nekaj let sestavljanja trenerske piramide slovenske smučarske reprezentance ni spremljalo tolikšno javno zanimanje. Kot vse kaže, pa bo treba na uradno naznanitev strokovnjakov, na katere stavi ambiciozni vodja panoge Miha Verdnik, še malce počakati. Pri Smučarski zvezi Slovenije so sicer že pretekli teden za torek sklicali novinarsko konferenco, na kateri naj bi, kot so navedli, "predstavili in pojasnili menjave ter okrepitve alpskih smučarskih reprezentanc". A vsega 15 ur pred napovedanim dogodkom so druženje s sedmo silo odpovedali – za nedoločen čas. Pri SZS ob tem izražajo upanje, da bo slika povsem jasna do prvega maja.

Meta Hrovat in reprezentančne sotekmovalke v pričakovanju novega šefa. Foto: Getty Images

"V zadnjem času se je v medijih pojavilo veliko različnih interpretacij trenutnih pogovorov s trenerji in tekmovalci, zato smo želeli na novinarskem srečanju predstaviti usmeritve za novo smučarsko sezono. Žal nam v tem času zaradi objektivnih razlogov ni uspelo sestaviti ekip do te mere, da bi jih objavili pred dokončno potrditvijo alpskega odbora in zbora," se ob preklicu novinarske konference glasi sporočilo predstavnice za stike z javnostmi, ki dodaja še, da bo še ta mesec "predloge za spremembe obravnaval in potrdil strokovni svet, nato pa bodo poslani na odobritev na alpski odbor".

Še brez dogovora s Slivnikom?

Čeprav je res, da so proceduralni smučarski mlini v Sloveniji vselej zapleteni in zahtevajo dolgotrajnost postopkov, pa je mogoče zamik pri razgrinjanju načrtov razumeti tudi kot kupovanje dodatnega časa za pogovore. Predvsem gre za preureditev ženske ekipe svetovnega pokala, kjer je javna skrivnost, da si odgovorni na čelu želijo Janeza Slivnika. Ta je medtem že končal sodelovanje z Avstrijci, kjer je vodil moško veleslalomsko vrsto, a, kot vse kaže, Slovencem še ni stisnil roke. Precej manj negotovosti je ob tem na moški strani, kjer v sedlu ostajata trener za tehnični disciplini Klemen Bergant in šef smukačev Peter Pen. Oba prav te dni končujeta podaljšano sezono v Banskem.

Denis Šteharnik, vsaj uradno, še brez naslednika. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Mazejeva brez dodatnih pojasnil

Ob robu pogovorov med SZS in Slivnikom pa je kar nekaj prahu v nedeljo dvignila nekdanja prva dama slovenskega alpskega smučanja Tina Maze, ki se je prav pod taktirko omenjenega trenerja prebila med najboljše veleslalomistke svetovnega pokala. Črnjanka je namreč prek omrežja Twitter skorajšnjo Jeseničanovo vrnitev pospremila z besedami: "To pa je pogum! Upam, da bo postregel z bolj zrelim vedenjem. Meni so on in še nekaj drugih strokovnjakov skoraj uničili kariero." Našo naknadno prošnjo za pojasnitev zapisanih besed, s katero bi zatrla različne interpretacije, je nato zavrnila.