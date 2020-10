Nova realnost: testi, razmišljanje o čarterskih poletih, maske ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Wisli so letos poleti izpeljali edine tekme poletnega grand prixa, prav na Poljskem je predviden tudi začetek nove sezone svetovnega pokala. Ta naj bi se začela 20. novembra. Foto: Sportida

Slab mesec in pol smučarske skakalce loči od začetka nove sezone svetovnega pokala, ki bo zahtevala potrpežljivost in prilagajanje na mnogih korakih. Fis pri komuniciranju z javnostjo za zdaj ostaja pri izpeljavi celotnega predvidenega koledarja svetovnega pokala.

Že avgusta so v našem skakalnem taboru omenjali več mogočih scenarijev za izvedbo novega tekmovalnega obdobja, ki jim bodo lahko sledili glede na epidemiološko sliko. Najboljši scenarij je predvidel normalno sezono na vseh postajah in z gledalci, kar se ne bo uresničilo, drugi klasično sezono brez gledalcev, tretji pa neke vrste regijski format. Vse bolj se zdi, da bi na koncu lahko obveljala mešanica scenarijev.

Novi direktor tekmovanj v smučarskih skokih Sandro Pertile je pred dnevi za uradno spletno stran Mednarodne smučarske zveze (Fis) izrazil upanje, da bo karseda največ postaj ostalo v načrtovanem koledarju sezone. Ta za zdaj ostaja nespremenjen, pri Fis so mu v začetku tedna dodali še predvidene ure tekmovanj. A zadnjo besedo bo imel novi koronavirus oziroma ukrepi za njegovo zajezitev, ki jih bo sprejela država gostiteljica.

Novi šef tekem smučarskih skokov Sandro Pertile je direktorsko vlogo prevzel v zahtevnem času. Foto: Sportida

Pomembno bo, da ne bo karantene

Eno od določil Fis tako veleva, da bo država lahko gostila tekmovanje, če bo vsaj sedem od desetih vodilnih narodov lahko v državo pripotovalo in iz nje odšlo brez obvezne karantene. To bo v določenem obdobju pred predvideno tekmo preverjala posebna komisija Fis.

"Največji izzivi nas tako čakajo pri tekmah v Rusiji (decembra bi morali tekmovati v Nižnem Tagilu), na Japonskem (Sapporu) in Kitajskem (Pekingu). Prav zato razmišljamo o čarterskih poletih. Na ta način bi skakalce lahko zadržali skupaj, v ožji skupini, olajšalo pa bi nam tudi spoštovanje potovalnih predpisov," razmišlja Pertile, ki bo s sodelavci še predstavil podrobnosti glede obveznih testiranj na novi koronavirus pred tekmami.

Maske bodo sestavni del opreme. Foto: Sportida

Omejitve državnih oblasti bodo ključne

"Kljub vsem zapletenim izzivom je duh med ekipami in uradniki res dober. Veselimo se tekmovanj. Omejitve državnih in lokalnih oblasti bodo ključne, mi pa bomo naredili vse, da se jih bomo kot odgovorni posamezniki in skupine držali," dodaja novi šef tekmovanj.

V Wisli računajo na gledalce, v Ruki ne

Začetek zimske sezone svetovnega pokala za skakalce je predviden 20. novembra v Wisli, kjer bosta ekipna in posamična tekma. Tam pričakujejo tudi gledalce, za katere bodo zgradili posebna stojišča. Poljaki so že s poletnim grand prixom dokazali, da znajo tudi v teh zahtevnih razmerah organizirati tekme pred občinstvom.

Drugače bo na primer na Finskem, organizatorji tekem v Ruki (konec novembra) so že sporočili, da gledalcev tam ne bo. Tudi nekatere druge države razmišljajo o podobnem koraku, na novoletni turneji bo število gledalcev močno znižano.

Tudi letos je začetek predviden na Poljskem. Največ težav bi lahko predstavljale tekme v Rusiji, na Japonskem in Kitajskem. Foto: Sportida

Dvakrat v Planico

Sezona bo moško skakalno karavano, če bo vse po sreči, dvakrat pripeljala v Planico. Najprej na prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih (med 10. in 13. decembrom), konec marca pa še na tradicionalni zaključek svetovnega pokala (25.-28. marec). Načrtovano je, da med 10. in 14. februarjem preizkusijo tudi olimpijske naprave za Peking 2022.

Če ne bo zapletov, bo Planica v novi sezoni dvakrat pričakala skakalce, a takšni prizori z gledalci ne bodo mogoči. Foto: Vid Ponikvar

Večina tekem bo potekala pod žarometi, izjema so Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Rasnov, nedeljska tekma v Sapporu in finale v Planici. Tudi SP v poletih je načrtovano v poznopopoldanskem času ob soju žarometov.

Skakalke za uvod na Norveškem

Dekleta naj bi sezono svetovnega pokala začela 4. decembra v Lillehammerju, končala pa 28. marca v Čajkovskem. Ljubno bo ekipno in individualno preizkušnjo gostilo med 22. in 24. januarjem prihodnje leto.

