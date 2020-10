Zajc in Ema Klinec državna prvaka, Bertoncelj okrcal Domna Prevca

V Kranju so se v torek za naslov državnega prvaka pomerili naši najboljši smučarji skakalci in skakalke. Po prvi seriji je bil s skokom dolgim 108 metrov najboljši Timi Zajc. Drugo mesto je zasedal predlanski prvak Rok Justin, tretji je bil Anže Lanišek. Med skakalkami je zanesljivo vodila Ema Klinec pred Uršo Bogataj, tretja je bila Jerneja Brecl.

V finalni seriji je Zajc s 105 metri zanesljivo ubranil prednost in tudi naslov prvaka. Srebro je osvojil Justin, do brona pa je skočil Bor Pavlovčič, ki je imel s 110 metri daljavo dneva. Četrti je bil Žiga Jelar, peti Lanišek in šesti Jan Bombek. Peter Prevc je zasedel osmo mesto.

Med skakalkami je Ema četrti zaporedni naslov ubranila s 106 metri. Srebro je na koncu pripadlo Bogatajevi, na tretje mesto pa se je prebila Nika Križnar. Četrta je bila Katra Komar, peta Jerneja Brecl in šesta Špela Rogelj.

Tekmo mešanih ekip je dobila SSK Alpina Žiri pred SSK Ilirija in SK Triglav Kranj.

Po tekmi je misli najprej strnil novi/stari državni prvak Timi Zajc: "Sem kar malo presenečen. Nisem si mislil, da bom lahko konkuriral najboljšim. Vesel sem, da sem sposoben narediti takšen preskok s poskusne v prvo serijo, saj sem v poskusni seriji skočil zelo slabo. Znam se sestaviti in se ne glede na formo boriti za visoka mesta trenutno v Sloveniji. Skoki še niso tisti pravi, rezerve imam še veliko." Sedemkratna poletna prvakinja Ema Klinec je po zmagi povedala: "Konstantne skoke sem dobila v Oberstdorfu. Po dolgem času sem jih delala zaporedoma. Res pa je, da ima tu veliko prstov vmes Zoran, ki me je bodril, da sem vzorce iz prejšnje sezone, kar ni težko, premagala. Še vedno pa me čaka ogromno dela. Rezerve vidim predvsem na mizi, letna faza je boljša. To je tisto kar želim, to so tiste podrobnosti."

Čakajo na preporod Domna Prevca, ekipa za prvo tekmo bo znana čez en mesec

Zoran Zupančič, glavni trener ženske reprezentance, je po koncu izpostavil dobro zaledje v ženskih skokih: "Mlada dekleta se končno priključujejo, še več jih je v mlajših kategorijah do 15 let. Ni se nam potrebno bati za prihodnost. Vidimo, da napredujejo in da se bodo lahko v nekem krajšem času, upam, priključile najboljšim. Vsaka zmaga je dobra, tudi za Emo. V zadnjih letih je imela veliko nihanja tudi zaradi poškodb, zdravja, a za državno prvenstvo se je vedno zbrala in dala vse od sebe. Tudi sama je rekla, da ji to tekmovanje res veliko pomeni in se je na njega res dobro pripravila. V zadnjem obdobju je v zelo konstantni in dobri formi."

Gorazd Bertoncelj ni zadovoljen z ravno skakanja, ki jo kaže Domen Prevc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Glavni trener moške reprezentance Gorazd Bertoncelj je bil zadovoljen s predstavo Zajca, a ne s skoki Domna Prevca, ki je bil na skromnem 24. mestu: "Današnji razplet je takšen, kot je običajno na jesenskem državnem prvenstvu v Kranju, rezultati so vedno zelo presenetljivi. Danes je Timi tudi zame pozitivno presenečenje, glede na to, da je imel včeraj kar precej težav s prilagoditvijo na skakalnico. Timi je naredil dva zelo dobra skoka, medtem ko je bil še poskusen precej slab. Smo zelo zadovoljni. Zadovoljni smo tudi z Žigo Jelarjem, naredil je dva lepa, a ne vrhunska skoka. Anže Lanišek je naredil en skok vrhunski, drugi je bil slabši. Preostali so bili v skladu z včerajšnjo predstavo na treningu in s tem nismo zadovoljni. Predvsem nismo zadovoljni z Domnom Prevcem. Na njega še vedno močno računamo za polete v Planici. Do izbora za tekme svetovnega pokala nas loči še en mesec in fant bo moral močno pospešiti, da se bo uvrstil v ekipo."