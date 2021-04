Se obeta zgodovinski premik v smučarskih skokih?

Norvežan Bertil Pålsrud, ki je bil dolga leta tehnični delegat na tekmah na Letalnici bratov Gorišek v Planici, je spregovoril o možnosti, ki bi navdušila marsikatero smučarsko skakalko. Večkrat smo že iz ust Maren Lundby in tudi naše Eme Klinec slišali, da bi se rada dekleta pomerila na letalnici.

Pred leti je bila to utopična želja, saj so skakalke dobivale malo priložnosti že na 120-metrskih napravah. To se je v zadnjem obdobju spremenilo, na večji napravi so se letos v Oberstdorfu premierno potegovale tudi za odličja. Nika Križnar je osvojila bronasto medaljo.

Zdaj se je pojavila ideja, da bi se pomerile na letalnici v Vikersundu. Naslednjo soboto bodo na posebnem komiteju znotraj FIS govorili o morebitni selitvi skakalk na velikanko. Če bo ideja padla na plodna tla, bodo maja na FIS odločali, ali se bo zgodil zgodovinski premik v smučarskih skokih.

Lundbyjeva spet izrazila željo po letenju

In kakšne so možnosti, da se bo to zgodilo? "Težko je reči. Vemo, da je na Norveškem razvoj skokov nekoliko drugačen kot v drugih državah. Splošno znano je, da se morajo ženski skoki razvijati. O tem ni nobenega dvoma," so odgovor Palsruda zapisali na skijumping.pl..

Nad idejo je navdušena tudi Lundbyjeva, ki je v Oberstdorfu na veliki skakalnici osvojila zlato medaljo: "Padec Daniela (Daniel Andre Tande, op. a.) v Planici je bil eden najhujših, kar sem jih videla v življenju. Ob takšnih padcih se zamisliš, a ta nesreča ne zaustavlja moje želje po nastopu na letalnici. V skokih je vse manj padcev."

Foto: Reuters

V preteklosti smo že videli skakalke, ki so se spustile po letalnici. Prva je bila Eva Ganster leta 1997. Na letalnici na Kulmu je pred moško tekmo svetovnega pokala poletela 167 metrov. Šest let pozneje je rekord popravila za dva metra, vendar je na istem treningu Daniela Iraschko pristala pri magičnih 200 metrih.

Leta 2004 so izbrane skakalke dobile priložnost tudi na norveški letalnici v Vikersundu. Po velikanki so se tako spustile Anette Sagen, Line Jahr (obe Norveška), Lindsey Van (ZDA) in Helena Olsson (Švedska). Najdlje je poneslo Sagnovo in Olssonovo, ki sta se razveselili razdalje 174,5 metra.