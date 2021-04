Spremembe pri skakalcih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvod v olimpijsko sezono bi lahko pri smučarskih skakalcih predstavljal Nižni Tagil v Rusiji in ne Visla na Poljskem. Prav tako naj bi se najboljši skakalci pomerili tudi v ZDA na skakalnici v Iron Mountainu. In to tik pred prihodom v Planico.