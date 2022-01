Spektakel pod žarometi: nova priložnost za Ano Bucik in lov na Slovakinjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specialistke za tehnične discipline so se iz Kranjske Gore preselile v Avstrijo, natančneje v Schladming, kjer jih čaka slalomski spektakel pod žarometi. Na štartu prve vožnje, ki se bo začela ob 18. uri, so tudi štiri Slovenke z Ano Bucik na čelu. Primorka je v nedeljo s petim mestom vknjižila slalomski rezultat kariere. Kam lahko poseže tokrat? Slovakinja Petra Vlhova napada šesto slalomsko zmago sezone.

Alpske smučarke bi morale danes nastopiti v Flachauu, a so solnograške oblasti zaradi pandemije covid-19 tekmo prepovedale. Severni sosedi so hitro našli rešitev in slalomsko preizkušnjo preselili v Schladming.

Prvo vožnjo pod žarometi, ki se bo začela ob 18. uri, bo odprla daleč najboljša slalomistka sezone Petra Vlhova. Slovakinja je zmagala na petih od šestih slalomov sezone, le na enem je končala kot druga. Vlhova je tako zbrala kar 580 točk od mogočih 600. Mikaela Shiffrin na drugem mestu slalomskega seštevka zaostaja že 240 točk. Američanka bo nastopila takoj za Slovakinjo.

Petra Vlhova je zmagala na petih od šestih slalomov sezone, na enem pa je končala na drugem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenske barve bodo branile štiri alpske smučarke. Osma slalomistka sezone Ana Bucik, ki je v nedeljo v Kranjski Gori s petim mestom vknjižila najboljši slalomski rezultat kariere, ima številko 13. Neja Dvornik bo nastopila 28., Meta Hrovat 35., predzadnja pa se bo s številko 57 na progo podala Anja Oplotnik. Štirinajsta slalomistka svetovnega pokala Andreja Slokar, ki je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus izpustila že Zlato lisico, je v osamitvi.

Finale je predviden ob 20.45.

Schladming, slalom, ženske, štartna lista

Preberite še: