Na zadnji ženski tekmi svetovnega prvenstva štiri Slovenke

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu v Avstriji je danes na sporedu zadnja ženska tekma. Na slalomu, ki se bo s prvo vožnjo začel ob 9.45 bodo nastopile štiri Slovenke, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja. Finale bo ob 13.15.

V tej sezoni svetovnega pokala so dekleta odpeljala sedem slalomov, tri je dobila Hrvatica Zrinka Ljutić, po dva pa Američanka Mikaela Shiffrin in Švicarka Camille Rast, ki tudi vodi v seštevku te discipline.

Najboljša slovenska slalomistka sezone je Andreja Slokar na 11. mestu. V tej zimi se je trikrat uvrstila med najboljših deset, najvišje 5. januarja v Kranjski Gori, kjer je bila sedma. Ajdovka ima danes startno številko deset. Neja Dvornik bo startala kot 17., Ana Bucik Jogan kot 27. in Lila Lapanja kot 43.

Zlato snežinko brani Kanadčanka

Zlato kolajno iz prvenstva v Meribelu in Courchevelu 2023 brani Kanadčanka Laurence St-Germain. Dve leti prej v Cortini d'Ampezzo je svetovna slalomska prvakinja postala Avstrijka Katharina Liensberger, pred tem pa je bila na štirih prvenstvih nepremagljiva Mikaela Shiffrin. Ta v Saalbachu tako lovi svoj peti slalomski naslov, ob tem pa ima že zlato snežinko iz superveleslaloma (2019), kombinacije (2021) in veleslaloma (2023).

Slovenija z enim slalomskim zlatom

Za edino slovensko zlato slalomsko odličje je leta 1989 poskrbela Mateja Svet. Eno zlato ima Slovenija v veleslalomu, ki ga je leta 2022 v Garmisch-Partenkirchnu priborila Tina Maze. Legendarna Črnjanka je osvojila še tri zlate snežinke, v Schladmingu leta 2013 je bila najboljša v superveleslalomu, v Vailu in Beaver Creeku leta 2015 pa v smuku in kombinaciji. Dva naslova svetovne prvakinje ima še Ilka Štuhec, ki je bila najboljša na smukih v St. Moritzu (2017) in Äreju (2019).

Sicer pa so Slovenci od 23 odličij na SP šest medalj osvojili na slalomih. Pred 34 leti je bila Nataša Bokal srebrna na tekmi na prvem SP v Saalbachu. Ostali nosilci so: Bojan Križaj s srebrom leta 1982, Mateja Svet bronasta leta 1987 in zlata 1989 ter bronasta Urška Hrovat (1996) in Mitja Kunc (2001).

SP Saalbach, slalom, startna lista: 1. Katharina Liensberger (Avt)

2. Wendy Holdener (Švi)

3. Mikaela Shiffrin (ZDA)

4. Camille Rast (Švi)

5. Sara Hector (Šve)

6. Zrinka Ljutić (Hrv)

7. Lena Dürr (Nem)

8. Melanie Meillard (Švi)

9. Katharina Truppe (Avt)

10. Andreja Slokar (Slo)

11. Anna Swenn Larsson (Šve)

12. Mina Fürst Holtmann (Nor)

13. Paula Moltzan (ZDA)

14.Lara Colturi (Alb)

15. Katharina Huber (Avt)

16. Laurence St-Germain (Kan)

17. Neja Dvornik (Slo)

...

27. Ana Bucik Jogan (Slo)

43. Lila Lapanja (Slo)

...

Preberite še: