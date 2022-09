Olimpijski prvak preprečil tragedijo

Poletni dan bi se za družino norveškega smučarskega skakalca Roberta Johanssona lahko končal tragično, a je 32-letnik s hitrim odzivom preprečil tragedijo. Njegova hčerka Olympia se je na domačem neograjenem vrtu v Lillehammerju igrala z mačko, ko je na vrt pritekel pes na dolgem povodcu in poskušal napasti mačko. Ta je ušla, povodec pa se je ovil okoli hčerkinega vratu in jo začel dušiti.

"Ko je pes pobegnil, se je povodec ovil okoli otrokovega vratu. Na srečo sem vse skupaj opazoval in hitro odgnal psa, hčerka bi se lahko zadušila, a sem pravočasno reagiral," so Poljaki povzeli besede norveškega skakalca, ki je o dogajanju, ki se je končalo srečno, spregovoril za domači časnik "Gudbrandoelen Dagningen"

Po dogodku se je na družbenem omrežju oglasila tudi njegova partnerka Marlene Messell in delila fotografijo, na kateri je viden opraskan vrat njene hčerke. Ob tem je ostro obsodila "neodgovorne in nevedne lastnike, ki mislijo le na svoje udobje in se ne zavedajo, kako nevaren lahko postane takšen povodec in kako nepredvidljiv je lahko pes, ko preganja mačko.

Marlene Messell z družino, na drugi fotografiji odrgnina na vratu hčerke Olympie:

Najbolj znani brkač med skakalci je že vrsto let eden od ključnih članov norveške reprezentance, lansko sezono je po težavah s hrbtom končal na 12. mestu skupnega seštevka svetovnega pokala.

V zbirki kolajn ima tri odličja z olimpijskih iger, tudi naslov ekipnega olimpijskega prvaka iz Pjongčanga, pa dva naslova ekipnega svetovnega prvaka v poletih, dve srebrni odličji s svetovnega nordijskega prvenstva ...