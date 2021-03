Prvi mož razočaran: Zelo mešani občutki

Položaj po prvi seriji je še nekako kazal, da bi Slovenija lahko posegla v boj za medalje, potem ko je na petem mestu za bronom zaostajala vsega 7,5 točke. A je že prvi skok v drugi seriji dal vedeti, da so se sanje po odličju razblinile. Cene Prevc danes ni bil na ravni petkovih skokov na posamični tekmi, na kateri je bil odličen deveti. V svoji skupini je imel peti in šesti dosežek.

Njegova brata Peter in Domen sta imela vsak po en odličen skok, spet pa je bil naš najboljši bronast s srednje skakalnice Anže Lanišek. Četudi je imel težave s hrbtom, je bil odlično razpoložen. Žal pa to ni bilo dovolj, da bi Slovenija prišla do ekipne medalje in tako ostaja pri dveh. Bronasta je bila prav v Oberstdorfu leta 2005 in še v Oslu 2011.

"Razočaran sem. Zelo mešani občutki. S tremi fanti sem zelo zadovoljen. Sploh z Anžetom, Domnovim drugim, Petrovim prvim skokom. Cene ni pokazal tistega, kar je bilo potrebno. Žal, peto mesto," je bil glavni trener Robert Hrgota v pogovoru za nacionalno televizijo vidno razočaran.

"Vsi smo si želeli ekipno medaljo, zato boli"

Slovenska nordijska družina zapušča Oberstdorf z bero šestih medalj, kar je rekord v vsej zgodovini (dve bronasti iz smučarskih tekov, zlata, srebrna in bronasta v režiji ženskih skakalk in bronasta moška skakalna). Do zadnje je na srednji skakalnici skočil Lanišek, ki bi se morda z novim odličjem spogledoval tudi na veliki skakalnici, če ne bi imel težav s hrbtom.

Anže Lanišek se iz Oberstdorfa vrača z bronasto medaljo, do katere je skočil na srednji skakalnici. Foto: Sportida

"Na prvenstvu smo si želeli medaljo. Eno smo dobili. Na mešani tekmi se nam je izmaknila. Včeraj moramo biti glede na težave Laniška s hrbtom zadovoljni s petim mestom. Danes smo si vsi želeli medaljo, zato boli, da smo vsaj tretje mesto izgubili. Domov gremo z eno medaljo. Grenak priokus je nekoliko," je razlagal Hrgota, ki je prebudil slovenske skakalce, ko je prevzel vodenje ekipe decembra na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici.

Prav na Letalnici bratov Gorišek pa se bo zaključila sezona. Od 25. do 28. marca bodo tri posamične in ena ekipna tekma, pred tem pa bodo imeli skakalci premor, saj je nordijska RAW Air turneja zaradi strogih ukrepov skandinavske države odpadla.