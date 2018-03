Prevlada velikih kristalov, kot je še ni bilo. Se bo prihodnjo sezono vrnil?

Top10

Ob koncu sezone alpskih smučarjev smo se v rubriki top10 odpravili v svet kristalnih globusov oziroma med tiste protagoniste belega cirkusa, ki so pisali zgodovino in jo še vedno pišejo. Pred dnevi je nov mejnik postavil mojster tehničnih disciplin Avstrijec Marcel Hirscher, ki si je kot prvi Zemljan zagotovil sedmi veliki kristalni globus.

Največ velikih kristalnih globusov/zmag v seštevku svetovnega pokala - moški

"Potrebujem ustrezno časovno oddaljenost. Šele ko ne bom več smučar in bo od teh uspehov minilo deset let, bom lahko zares spoštoval odmevnost tega. Tedaj bom videl, kako noro je vse to. Zdaj pa sem še tukaj, v tem svetu, soočen z rezultati," je pred dobrim tednom na 57. Pokalu Vitranc, ko si je po slalomski zmagi zagotovil sedmi (zaporedni!) veliki kristalni globus, Marcel Hirscher dal vedeti, da se nikakor še ne zaveda vseh uspehov.

"Ne vem, kakšna je moja prihodnost. Ne morem zagotoviti, da se bom prihodnje leto vrnil," je pred dnevi na Vitrancu dejal Hirscher. Foto: Sportida

Da bo lahko dojel vse mejnike, bo moral na koledarju obrniti še nekaj listov, le še nekaj ur pa ga loči od dne, ko bo v vitrine lahko postavil sedmi veliki kristalni globus. Avstrijec bo namreč postal prvi Zemljan, ki mu je uspelo, da si je konkurenco v skupnem seštevku pokoril kar sedemkrat. To mu je uspelo zaporedoma. Ali bo napadel tudi osmega, še ni znano, saj še ni razmislil, kako naprej: "Ne vem, kakšna je moja prihodnost. Po koncu sezone sledi premor, v katerem bom razmislil, kako naprej. Ne morem zagotoviti, da se bom prihodnje leto vrnil."

V moški konkurenci je do petih skupnih zmag prišel v Avstriji rojeni Luksemburžan Marc Girardelli, po štirikrat so zmage v seštevku svetovnega pokala slavili Avstrijec Hermann Maier, Švicar Pirmin Zurbriggen in Italijan Gustav Thöni.

Globuse iz svinčenega stekla, kot jih poznamo danes, so sicer začeli proizvajati in podeljevati šele leta 1987.

Največ velikih kristalnih globusov/zmag v seštevku svetovnega pokala - ženske

Annemarie Moser-Pröll je bila šest sezon najboljša alpska smučarka v skupnem seštevku pokala. Foto: Getty Images Hirscher je s tem dosežkom prehitel legendarno rojakinjo Annemarie Moser-Pröll, ki je navduševala v sedemdesetih in se šestkrat razveselila skupne zmage (petkrat zapored).

Za izvrstno smukačico, ki je navduševala tudi v veleslalomu in kombinaciji, je s štirimi skupnimi zmagami še vedno aktivna Lindsey Vonn, s po tremi velikimi globusi sledijo Janica Kostelić, Vreni Schneider in Petra Kronberger. En veliki kristalni globus pripada tudi najboljši slovenski smučarki Tini Maze, ki je v sezoni 2012/13 postavila tudi rekordni mejnik v točkah, zbrala jih je 2.414.

Največ velikih kristalnih globusov po državah

Avstrijci se lhako pohvalijo s 33 zmagami v skupnem seštevku svetovnega pokala, 13 sta jih skupaj zbrala Marcel Hirscher (sedem) in Annemarie Moser-Pröll (šest). Foto: Sportida

Najuspešnejša nacija pri zmagah v skupnem seštevku svetovnega pokala je Avstrija. Njihovi alpski smučarji in smučarke so največ točk v svetovnem pokalu zbrali 33-krat (16-krat v moški, 17-krat v ženski konkurenci).

Sledita Švica z 19 (sedem v moški, 12 v ženski konkurenci) in ZDA z 12 (pet v moški, sedem v ženski), po šest skupnih zmag imajo Italijani in Švedi. Slovenija je z velikim kristalnim globusom Tine Maze na 13. mestu. Hrvati so po zaslugi družine Kostelić deveti (Janica ima tri velike globuse, Ivica enega).

Zadnje iz rubrike TOP10:

Največ malih kristalnih globusov/zmag v seštevku različnih disciplin - moški

Legendarni Šved Ingemar Stenmark - trikratni zmagovalec svetovnega pokala in 16-kratni zmagovalec seštevka v posamični disciplini. Zbrbral je 86 zmag,kar je največ med vsemi. Foto: Getty Images

Največ skupnih zmag v karieri je osvojil izjemni Šved Ingermar Stenmark, ki je tekmoval še v obdobju, ko kristalnih globusov, kot jih poznamo danes, še niso podeljevali.

Najuspešnejši smučar po ptevilu zmag (86) je trikrat zmagal v svetovnem pokalu in bil kar 16-krat zmagovalec discipline, po osemkrat je bil najboljši v slalomu in veleslalomu. V obeh disciplinah je do skupne zmage prišel kar sedemkrat zapored, in sicer je njegova vladavina trajala med letoma 1975 in 1981.

Sledi mu legendarni Švicar Pirmin Zurbrigen z 12 skupnimi zmagami v posameznih disciplinah. Osvojil jih je v vseh disciplinah z izjemo slaloma: trikrat je bil zmagovalec veleslalomskega in kombinacijskega seštevka, dvakrat smukaškega in štirikrat superveleslalomskega.

Lastnik velikih sedmih globusov Hirscher je za zdaj pri desetih malih globusih (petih slalomskih in petih veleslalomskih), prav toliko sta jih zbrala še Girardelli in Maier.

Največ malih kristalnih globusov/zmag v seštevku različnih disciplin - ženske

Lindsey Vonn je zbrala štiri velike in kar 16 malih kristalnih globusov. Foto: Getty Images Tudi v ženski konkurenci se število zmag v seštevku posamične discipline ustavi pri 16. Toliko kristalnih globusov ima najboljša Američanka Lindsey Vonn, ki je letos ostala brez kristala. Od tega jih je kar osem zbrala v smuku, po pet v superveleslalomu in tri v kombinaciji - kristalne globuse v tej disciplini so sicer podeljevali le med letoma 2007 in 2012.

Annemarier Moser-Pröll je bila v posamezni disciplini na koncu sezone na vrhu 12-krat, od tega sedemkrat v smuku, trikrat v veleslalomu in dvakrat v kombinaciji. Vprašanje, za koliko bi bila ta številka višja, če kombinacije, ki se poslavlja, ne bi dodali šele v sezoni 1974/75, superveleslaloma pa po koncu njene kariere.

Ob Mazejevi in Špeli Pretnar je kot zadnja Slovenka mali kristalni globus lani osvojila Ilka Štuhec (smuk, kombinacija).

Največ malih kristalnih globusov v eni disciplini - moški

Franz Klammer je bil ob koncu sezone kar petkrat smukaška številka 1. Kaj takega pred in za njim ni uspelo nikomur. Foto: Getty Images V slalomskem in veleslalomskem seštevku je ob koncu sezone največkrat slavil Ingemar Stenmark, kar osemkrat. Smukaški seštevek je petkrat pripadel Avstrijcu Franzu Klammerju, kar do zdaj ni uspelo nobenemu drugemu smučarju.

Superveleslalomskega malega globusa sta se največkrat, petkrat, razveselila Hermann Maier in Aksel Lund Svidnal, v kombinacijskem seštevku pa je bil največkrat na vrhu, prav tako petkrat, Kjetil Andre Aamodt.

Kristalne globuse v kombinaciji so podeljevali le med letoma 2007 in 2012.

Največ malih kristalnih globusov v eni disciplini - ženske

Šestkratna zmagovalka slalomskega seštevka in petkratna zmagovalka veleslalomskega seštevka Vreni Schneider. Tolikokrat v tehničnih disciplinah ni bila na vrhu nobena druga smučarka. Foto: Getty Images

Vonnova si s Stenmarkom ne deli le uspeha "16 malih kristalnih globusov", temveč tudi število globusov, osvojenih v posamični disciplini. Kar osem jih je osvojila v smuku (ena skupna smukaška zmago več od Prollove).

Američanka je tudi na vrhu lestvice superveleslalomskih globusov. Petkrat je postala zmagovalka superveleslalomskega seštevka in se na prvem mestu izenačila z Nemko Katjo Seitzinger.

Po šestkrat je skupno zmago v slalomu slavila Švicarka Vreni Schneider, ki je bila največkrat tudi skupna veleslalomska zmagovalka – na koncu sezone je slavila petkrat. Kombinacijsko končno zmago sta štirikrat slavili Janica Kostelić in Švicarka Brigitte Örtli.

Največ zmag v svetovnem pokalu

Smučarja z največ zmagami v svetovnem pokalu. Vonnovo od Stenmakra ločijo štiri zmage. Foto: Getty Images

Največ zmag v svetovnem pokalu je vknjižil Ingemar Stenmark. Na vrhu zmagovalnega odra je stal kar na 86 tekmah, od tega je zmagal na 46 veleslalomskih in 40 slalomskih preizkušnjah. V moški konkurenci mu je najbližje Marcel Hirscher (57), sledijo Hermann Maier (54), Alberto Tomba (50) …

V lovu za izjemnih dosežkom Šveda je Vonnova, ki je trenutno pri 82 zmagah. Pohvali se lahko z zmago v vseh petih disciplinah. Največkrat, kar 43-krat, je slavila v smuku, sledijo superveleslalom (28), veleslalom (4), slalom (2) in kombinacija (5). Za Američanko je z 62 zmagami Moser-Pröllova, pa Vreni Schneider (55), Renate Götschl (46), Mikaela Shiffrin (42) …

Največ točk v eni sezoni svetovnega pokala

Rekordni točkovni izplen Tine Maze (2.414 točk) iz sezone 2012/13 se zdi nedosegljiv. Foto: Reuters Absolutna rekorderka po številu točk, osvojenih v eni sezoni, je najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze, ki je v sanjski sezoni 2012/13 zbrala kar 2.414 točk. S tem je prejšnji rekord, ki ga je imel v lasti Hermann Maier, presegla za kar 414 točk. Korošica je tisto sezono zmago slavila v vseh petih disciplinah, kar je do zdaj v ženski konkurenci (v eni sezoni) uspelo le Janici Kostelić in Petri Kronberger.

Mazejeva je v rekordni sezoni kar 24-krat stopila na zmagovalni oder (to ni uspelo še nikomur) in bila 32-krat v najboljši deseterici, kar je tudi najboljši dosežek do danes.

V moški konkurenci rekord z 2.000 točkami še vedno pripada Maierju.

Najvišje povprečno število osvojenih točk na tekmah

Marcel Hirscher je do tega trenutka v letošnji sezoni poskrbel še za en nepredstavljiv mejnik. Na tekmah, ki se jih je letos udeležil, je v povprečju osvojil 82 točk. 12-krat je zmagal, enkrat je bil drugi, dvakrat tretji in peti, enkrat pa 17.

V ženski konkurenci je v tem elementu najboljša Tina Maze, ki je v rekordni sezoni 2012/13 v povprečju na tekmo osvojila 69 točk.