Tudi če je to njena zadnja tekma, ne bo smučala v krilu

ANA DREV

Ana Drev (desno) ne razmišlja o slovesu v krilu (na fotografiji Michaela Kirchgasser).

Oktobra je bila v Söldnu prva Slovenka, ki se je podala v novo smučarsko sezono. V nedeljo bo v Aareju, kjer se bo danes tudi uradno začel finale svetovnega pokala, tista, ki jo bo zadnja tudi končala. V omenjenem švedskem smučarskem središču, kjer bo prihodnje leto potekalo tudi svetovno prvenstvo, je sicer Ana Drev v finalu svetovnega pokala nastopala že leta 2006 ter ob zadnji tekmi in zadnji zmagi Janice Kostelić zasedla 18. mesto.

Zanimivo, Hrvatica takrat še ni vedela, da je to njen zadnji nastop. Podoben bi bil lahko tudi scenarij v primeru Drevove. "Ne znam vam povedati, ali bo to moja zadnja tekma v karieri. Razpeta sem. Vleče me tako v novo sezono kot tudi v dokončni smučarski umik. Toda odločitve še ne želim sprejeti. Po sezoni si bom vzela čas zase in razmislila, kako naprej," razmišlja 32-letna Šmarčanka, ki naj bi odločitev o (ne)nadaljevanju športne poti sprejela do konca aprila.

Tako se je poslovila Veronika Velez Zuzulova. Foto: Getty Images Tudi če bo torej nedeljski veleslalom njen zadnji, Drevova ne bo nastopila v krilu ali kakšnem drugem nesmučarskem oblačilu. Na takšen način sta se namreč pretekli konec tedna v Ofterschwangu poslovili Avstrijka Michaela Kirchgasser in Slovakinja Veronika Velez Zuzulova. Že pred tem so umik iz belega cirkusa naznanile Švedinja Maria Pietilä Holmner, Italijanka Verena Stuffer in Julia Mancuso. Tudi Američanka se je v Cortini d'Ampezzo poslovila na odmeven način – v kostumu superjunakinje.

Pokazati tisto, kar išče v zadnjih tednih

"Pred zadnjo tekmo v sezoni ne želim prav poglobljeno razmišljati o tem, kaj mi nastop pomeni. Žal v tej zimi nisem sestavila niti ene dobre tekme, zato je to osnovna misel. Na treningih želim dobiti dobre občutke, jih nato prenesti na tekmo in storiti korak naprej. Prva misel je torej dobro smučanje in posledično dober rezultat," pred nedeljsko tekmo razmišlja Drevova, ki je dovolj realna ter poštena do sebe in okolice, da ne razpreda o izjemnosti na treningih in slabših tekmovalnih predstavah.

"Ne, ne … Ne gre za zgodbo o tem, da na treningih smučam povsem drugače kot na tekmah. Menim, da sem na tekmah pokazala smučanje, ki je primerljivo s treningi. Res pa je, da sem bila bolj dovzetna za napake. Na skoraj vsaki tekmi so me ovirale napake. Sem pa, to lahko poudarim, v drugi polovici januarja dvignila raven smučanja. To želim unovčiti," pravi najboljša slovenska veleslalomistka, ki v svetovnem pokalu trenutno zaseda deveto mesto.

Olimpijski odstop jo še "peče". Foto: Getty Images

Spomin na Pjongčang s cmokom v grlu

Smučanje, o katerem govori in za katero verjame, da jo še vedno lahko popelje tudi do stopničk, je želela pokazati tudi na olimpijskih igrah. Po odstopu v Pjongčangu je bila zato vidno razočarana. En mesec pozneje pa … "Zavedala sem se priložnosti, saj sem se v Pjongčangu odlično počutila. Potrebovala sem čas, da sem dojela, da takšne priložnosti v moji karieri ne bo več. Bilo mi je težko," proti Južni Koreji pogleduje Ana.

V tej zimi se je sicer trikrat zavihtela med najboljšo deseterico. Najboljšo predstavo je uprizorila v Lenzerheideju, kjer je bila peta. Ne skriva, da je razmišljala tudi o stopničkah, na katerih je v svoji karieri stala dvakrat. "Lani sem bila lahko z dvema vožnjama, v katerih ni bilo večjih napak, peta. Letos sem bila peta po smučanju z napakami. To mi da misliti," dodaja neformalna kapetanka ženske reprezentance.

V svetovnem pokalu je zbrala 143 nastopov. Foto: Sportida

Poškodba Robnikove jo je zelo prizadela

V nedeljo ji bo na zadnji tekmi sezone družbo delala še mlada Meta Hrovat. Pravico do nastopa si je prislužila tudi Tina Robnik, ki pa si je na zadnji tekmi v Ofterschwangu poškodovala koleno (strgane vezi), zaradi česar je predčasno končala sezono. Ne le to, čaka jo dolgotrajna rehabilitacija, ki se utegne zažreti tudi v začetek prihodnje sezone.

Drevova ob tem ni ravnodušna, predvsem zato, ker je imela tudi v svoji karieri kar nekaj podobnih zdravstvenih težav. "Žalostna zgodba. Potrlo me je. Hitro sem se postavila v Tinino kožo, a to je žal smučanje … Tina je bila na zadnjih treningih zelo stabilna. Ni smučala nevarno, zato je ta dogodek velik udarec," razmišlja o svoji sotekmovalki iz Luč.