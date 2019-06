Podpora vlade za organizacijo in promocijo treh svetovnih prvenstev v Sloveniji

Vlada je sprejela predlog namere o sodelovanju in podpori pri izvedbi in promociji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici ter za podpis namere pooblastila resornega ministra za šport Jerneja Pikala.

Slovenija bo v prihodnjih letih gostila tri velike mednarodne zimskošportne prireditve: svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici v letu 2020, svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki v letu 2021 in svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici v letu 2023.

Slovenijo predstaviti v najboljši luči

Vlada in Smučarska zveza Slovenije želita našo državo predstaviti kot okolju in razvoju prijazno, turistično privlačno, inovativno, gospodarstvu in tujim investicijam naklonjeno ter predvsem športno uspešno destinacijo, z obsežnimi izkušnjami in znanji na področju organizacije velikih športnih dogodkov, izhaja iz gradiva, ki so ga poslali po današnji seji vlade.

Pokljuka bo prizorišče svetovnega biatlonskega prvenstva leta 2021. Foto: Vid Ponikvar

Sledijo posamični dogovori med ministrstvi in SZS

Vlada je obenem sklenila, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za zunanje zadeve za izvedbo namere najkasneje v šestih mesecih pristopijo k sklenitvi posamičnih dogovorov s Smučarsko zvezo Slovenije.

"Z dogovori bodo morali v okviru svojih zakonskih pristojnosti ter v okviru zmožnosti finančnih in kadrovskih resursov natančneje opredeliti aktivnosti, časovnico in vire za zagotovitev vseh pogojev za uspešno izvedbo omenjenih treh svetovnih prvenstev. S temi dogovori bodo morala ministrstva seznaniti vlado in ministrstvo, pristojno za šport," je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Preberite še: