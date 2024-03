Po šokantni upokojitvi se vrača, a za katero državo bo tekmoval?

V Oslu na Norveškem rojeni Lucas Braathen, po očetu Norvežan, po materi Brazilec, je po izpuščeni sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev danes na novinarski konferenci v Salzburgu v Avstriji napovedal, da še ni rekel zadnje besede in da bi se rad znova vrnil v tekmovalno smučanje. Želi tekmovati pod zastavo Brazilije, domovine svoje matere.

Braathen je 27. oktobra lani pri 23 letih in dva dni pred uvodnim veleslalomom svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške v Söldnu presenetljivo napovedal tekmovalno upokojitev. Eden največjih norveških talentov v tehničnih disciplinah je s prezgodnjo tekmovalno upokojitvijo šokiral vse.

Foto: Guliverimage

Umaknil se je zaradi spora z norveško zvezo

Iz tekmovalnega alpskega smučanja se je umaknil zaradi spora z norveško zvezo, potem ko je v sezoni 2022/23 osvojil slalomski seštevek svetovnega pokala.

Pred začetkom iztekajoče se sezone svetovnega pokala se je sprl z norveško smučarsko zvezo. V ozadju je bilo precej restriktivno tolmačenje osebnih tržnih in marketinško-oglaševalskih pravic. Konflikt je sprožilo dejstvo, da je Braathen oglaševal podjetje za oblačila brez dovoljenja matične zveze Norges Skiforbund.

"Vesel sem, da bom zastopal Brazilijo na svetovnem prvenstvu in na olimpijskih igrah," je dejal Braathen v portugalščini v Salzburgu na novinarski konferenci, ki jo je pripravil njegov sponzor Red Bull.

Na tej poti obstaja kar nekaj težav

Braathen je specialist za tehnične discipline, slalom in veleslalom. Doslej je nastopil na 69 tekmah svetovnega pokala in na petih zmagal. Leta 2022 je z 29. mesta v prvi vožnji prišel do prvega mesta v slalomu v Wengnu.

S tem je takrat postavil tudi mejnik kot prvi, ki mu je uspelo narediti takšen preskok do zmage. Tisto sezono je osvojil tudi slalomski globus. Letos je njegov dosežek popravil Švicar Daniel Yule, ki je zmagal kot 30. po prvi vožnji slaloma v Chamonixu.

Sicer na tej poti obstaja nekaj težav. Pravila mednarodne smučarske federacije (Fis) dopuščajo spremembo države, če ima tekmovalec družinske povezave z novo državo, za katero namerava nastopati.

Norveška zveza bi se morala strinjati s spremembo, a na koncu lahko pri mednarodni zvezi sprejmejo odločitev tudi brez te odobritve.

Foto: Reuters

Zadnja uradna tekma marca lani

Braathen je leta 2020 na uvodni veleslalomski tekmi svetovnega pokala v sezoni v Söldnu dosegel svojo krstno zmago v karieri. V boju za mali kristalni globus v posebnem seštevku slaloma je ob koncu sezone 2022/23 premagal starejšega in izkušenejšega norveškega specialista Henrika Kristoffersena.

Braathen je po očetu Norvežan, po materi Brazilec. Ima srednje ime Pinheiro, kar je portugalsko poimenovanje za bor, s čimer se je poklonil svoji materi in svoji brazilski dediščini.

V svetovnem pokalu se je dvanajstkrat uvrstil na oder za zmagovalce. Slavil je tudi na veleslalomu v Alta Badii in na posebnih slalomih v Wengnu, Val d'Iseru in Adelbodnu.

Njegova zadnja uradna tekma je bila 26. marca lani, ko je bil četrti na veleslalomu na norveškem prvenstvu v Tyrsillu. Za zdaj še ni jasno, ali želi pod brazilsko zastavo nastopati tudi v svetovnem pokalu. Ob njegovi biografiji na spletni strani Fis.com je še vedno norveška zastava.

