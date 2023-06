Po lanski sezoni gre z dvignjeno glavo naprej #video

Tretja izvedba evropskih iger je v polnem zamahu, Slovenci so do zdaj osvojili štiri odličja, zbirka pa bi se lahko povečala ta teden, ko bodo začeli nastopati tudi smučarski skakalci in skakalke.

Skakalke bodo prvo poletno tekmo okusile v torek ob 17.30, ko se bodo v Zakopanah merile na srednji napravi. V ekipi Zorana Zupančiča za Zakopane je pet skakalk: Nika Križnar, Maja Vtič, Nika Prevc, Katra Komar in Ajda Košnjek.

"Prve tekme prihajajo hitro, takega ritma nismo vajeni"

"Morda so te igre kar malo presenečenje, saj prihajajo hitro, prva tekma bo res zgodaj, takega ritma nismo vajeni. Je pa res, da je za vse enako, za vse te tekme prihajajo precej hitro," je še pred odhodom na Poljsko dejala Križnarjeva, ki je pred Zakopanami pogrešala treninge na večji skakalnici.

"Treba se bo čim hitreje prilagoditi na skakalnico. Upam, da nam to uspe in da pokažemo, kaj znamo. V tem primeru bi lahko še kaj prinesli domov." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za nami je malo skokov in veliko samih kondicijskih priprav, tako da lahko pozitivno gledamo s tega vidika. Manjka nam več treningov na veliki skakalnici, ker nismo imeli te priložnosti, in malo pri sami tehniki na skakalnici, a menim, da manjka vsem, tudi drugim nacijam. Vsi smo si po sezoni privoščili nekaj odmora. Treba se bo čim hitreje prilagoditi na skakalnico. Upam, da nam to uspe in da pokažemo, kaj znamo. V tem primeru bi lahko še kaj prinesli domov."

"Kar nekaj vzponov in padcev, a na vse skupaj moramo gledati pozitivno"

Za Križnarjevo je zahtevna zadnja sezona, pred katero si je poškodovala gleženj, med njo pa ji jo je večkrat zagodlo zdravje. "Bilo je kar nekaj vzponov in padcev, a na vse skupaj moram gledati pozitivno. Bilo je, kot je bilo. Treba je biti zadovoljen s tem, iti naprej z dvignjeno glavo in upati na čim boljše priprave, na čim boljšo poletno sezono," pravi deveta skakalka pretekle zime.

"Želimo si, da ne bi bilo poškodb, ker te vplivajo tudi na samo mentalno zdravje. Zdravje pa je na prvem mestu." Foto: Sportida

Bi danes rekla, da je po izjemno uspešni olimpijski sezoni lani čutila preveliko breme? "Ne bi rekla, da sem ga čutila. Morda so bili krivi kakšni padci v ozadju, bilo je nekaj poškodb, vsega je bilo po malo, kar je vplivalo na mojo formo. A to je treba čim prej pozabiti. Če gledam nazaj, lahko rečem, da je bila za našo ekipo še vseeno lepa sezona," razmišlja Gorenjka, ki upa, da ji bodo težave v prihodnje bolj prizanašale: "Želimo si, da ne bi bilo poškodb, ker te vplivajo tudi na samo mentalno zdravje. Zdravje pa je na prvem mestu."

O željah za prihodnjo sezono:

Poškodbe so v zadnji sezoni močno posegle v slovensko zasedbo, bodoča mamica Urša Bogataj si je prvi dan novega leta na Ljubnem ob Savinji huje poškodovala koleno in predčasno končala sezono (v prihodnji ima status poškodovanke), Emo Klinec, ki se bo v tekmovalni poletni ritem vrnila predvidoma septembra, pa pestijo težave s koleni.

Moško zasedbo v Zakopanah sestavljajo: Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc in Žiga Jelar.

Kljub zgolj 23 letom s polno malho izkušenj

Slovenski ženski tabor, ki ga še naprej vodi Zupančič, je v letošnje priprave vnesel več vzporednih dejavnosti, "teambuildingov" za krepitev odnosov. "Treningi potekajo, kot morajo. Menim, da je prav, da je ostal naš trener. Skupaj z ekipo smo odšli tudi na manjši oddih na morje. Menim, da so bile tiste priprave kar uspešne, z dekleti smo se še bolj povezale."

"Izkušenj je za menoj kar nekaj, poskušam jih prenesti na mlajše tekmovalke. Nisem pa še veteranka, imam še Majo in Emo pred seboj, tako da še nisem najstarejša (smeh, op. a.)." Foto: Grega Valančič

Kljub zgolj 23 letom je v ekipi ena tistih z največ izkušnjami v smučarskih skokih. "Res je, da je zdaj v ekipi malo mlajši kader, kar mi je tudi všeč, z dekleti se spoznavamo in gradimo odnose. Izkušenj je za menoj kar nekaj, poskušam jih prenesti na mlajše tekmovalke. Nisem pa še veteranka, imam še Majo in Emo pred seboj, tako da še nisem najstarejša (smeh, op. a.)," v smehu pravi Križnarjeva, ki bo v torek v Zakopanah poskušala poseči po visokih mestih.