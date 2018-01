Plaz poškodb se ne ustavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Travis Ganong brez ZOI 2018. Foto: Sportida

Sle slutnje so se uresničile tudi v primeru Travisa Ganonga, ki je pretekli teden padel na smuku v Bormiu. Dodatni zdravniški pregledi so ob tem pokazali, da si je 29-letni Američan strgal križno vez, zato je sezona 2017/18 zanj končana še pred njenim vrhuncem.

"Žal se je to zgodilo pet mesecev pred olimpijskimi igrami, a sem trdno odločen, da se spopadem z novim izzivom," je sporočil zmagovalec lanskoletnega smuka v Garmisch-Partenkirchnu in najboljši na prednovoletnem smuku leta 2013 v Santa Caterini, ki pa se v novo zimo ni podal pretirano uspešno.

Plaz poškodb, ki redči karavano svetovnega pokala, torej ne popušča. Zaradi takšnih in podobnih poškodb so olimpijsko zimo že prečrtali najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec, nemški slalomist Felix Neureuther, njegov rojak Stefan Luitz, Italijanka Elena Curtoni … Nekaj je tudi takšnih, ki klub poškodbam (Carlo Janka, Michaela Kirchgasser, Francesca Marsaglia, Veronika Velez Zuzulova …) še upajo na vrnitev pred Pjongčangom. Vsi pa so v globoki senci tragedije, v kateri je novembra umrl francoski smukač David Poisson.