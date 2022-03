V živo: Prvi polet prek 240 metrov, pa najboljši šele prihajajo

S štiriurno zamudo so se začele kvalifikacije za petkovo tekmo poletov v Planici. Zaletišče so popravili. Je varno in zdaj tudi v senci. Za mesto na tekmi skače tudi 13 Slovencev. Dopoldne so drugi trening odpovedali, potem ko je imel avstrijski skakalec Jan Hörl velike težave na zaletišču, kjer je celo lovil ravnotežje.