Hrgota ni imel težav z izbiro četverice

"Prvi bo skakal Žiga, drugi Peter, tretji Timi, četrti Anže. Klasična postavitev, razen Domna, če gledamo svetovno prvenstvo v poletih iz Vikersunda. Žiga ga je zamenjal. Stavimo na sistem ekipe, ki je deloval. Zakaj bi ga spreminjali. Naj fantje oddelajo svoje," glavni trener Robert Hrgota ni imel težav pri sestavi ekipe za moštveno preizkušnjo, saj so bili Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc na petkovi posamični tekmi razporejeni od prvega do četrtega mesta, kar je zgodovinska četverna slovenska zmaga.

A je v igri še nekaj več. Slovenija je v razvrstitvi za pokal narodov na tretjem mestu. Nemce, ki so drugi, bi lahko prehitela že v soboto, saj za njimi zaostaja le za 39 točk, medtem ko so prvi Avstrijci oddaljeni 294 točk, kar prav tako ni neulovljivo.

"V pokalu narodov smo za zdaj na stopničkah. Že danes bomo morali biti zbrani in vse tako do konca. Brez popuščanja moramo oddelati še dva tekmovalna dneva. Lestvica je postavljena visoko in treba je to upravičiti z odločnostjo, mirnostjo, koncentracijo, da se bo potem vse skupaj poklopilo," poudarja najizkušenejši Peter Prevc.

Današnja tekma se bo začela ob 9.45, poskusne serije ne bo.

Planica, ekipna tekma:

