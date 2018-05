Planica 2023: Peter Prevc še zdaleč ne bo za odpis

V četrtek je odjeknila novica, da bo v Slovenija, natančneje Planica, leta 2023 gostila nordijsko svetovno prvenstvo. V to prvenstvo so torej vključeni smučarski skoki, teki na smučeh in nordijska kombinacija. In kako je danes s podmladkom, ki bi lahko na tem svetovnem prvenstvu zastopali slovenske barve?

Planica je pred tem že trikrat kandidirala, a ostala praznih rok. V četrto ji je le uspelo, potem ko je tekmovala s Trondheimom na Norveškem, ki je enkrat že gostil nordijsko svetovno prvenstvo. Kot kaže, se je po vseh teh letih vztrajnost slovenskih organizatorjev le poplačala.

V četrto je le uspelo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Če se nekoliko odmaknemo od organizacijskega dela ... Marsikateremu slovenskemu ljubitelju športa se je takoj porajalo vprašanje, na katere slovenske tekmovalce bomo na domačem svetovnem prvenstvu lahko računali. Zagotovo se je komu od mladih slovenskih perspektivnih športnikov prižgala iskrica v očeh, ko je izvedel, da bo svetovno prvenstvo v domači Planici, in s tem dobil še dodaten zagon.

O morebitnih reprezentančnih kandidatih je še zagotovo prekmalu govoriti. Kljub temu smo poklicali pristojne iz posameznih disciplin in jih vprašali, kakšen je trenutni podmladek v posamezni panogi in ali imamo mlade talente, ki bi čez pet let krojili svetovni nordijski vrh.

Smučarski skoki

Za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo smo poklicali Gorazda Pogorelčnika, vodjo omenjenih panog. Pri smučarskih skokih so v tem letu naredili menjavo generacij, kar pomeni, da so že zdaj v njej zelo mladi tekmovalci.

Foto: Sportida

"V prvi vrsti lahko rečem, da bodo tekmovalci, ki so zdaj v reprezentanci, čez pet let zagotovo kandidati za nastop na svetovnem prvenstvu v Planici. Ta trenutek je reprezentanca A zelo mlada in v ekipi so tekmovalci, ki so ravno zapustili naš sistem v Kranju," nam je uvodoma povedal Pogorelčnik, ki poudarja, da je zadaj še cela vrsta mladih talentov.

"Mi jim rečemo generacija Peter Prevc. To so fantje, ki so začeli skakat, ko je v Sloveniji vladala skakalna evforija. Lahko rečem, da imamo zadaj zelo močne generacije. Tudi v mladinski reprezentanci imamo tekmovalce, ki bi v prihodnjih letih lahko lahko bili ob boku skakalcem, ki so zdaj v reprezentanci. Kar zadeva število tekmovalcev in število talentov, bi lahko rekel, da zelo lepo kaže."

Peter Prevc bo v zrelih športnih letih "Vedeti moramo, da so skoki tehnični šport in ne zahtevajo visoke motorične ravni." Foto: Getty Images

Najpreprostejša matematika nam pove, da bo Peter Prevc takrat v zrelih športnih letih, saj bo leta 2023 star 30 let, a to še ne pomeni, da bo za odpis. V to je prepričan tudi Gorazd Pogorelčnik. "To kažejo že rezultati Kamila Stocha (30 let) in ne nazadnje Noriaki Kasai (45 let). Starostna meja v zadnjih letih se je znova dvignila. Vedeti moramo, da so skoki tehnični šport in ne zahteva visoke motorične ravni. In ravno zato so lahko tekmovalci v zrelih letih zelo konkurenčni. Ne samo pri 30, ampak tudi pri 35 letih."

Nordijska kombinacija

Po besedah našega sogovornika nordijska kombinacija pri nas nima tradicije in nima dobre osnove, zato želijo povečati število tekmovalcev.

"Treba se je zavedati, da smo imeli še pred tremi leti le štiri tekmovalce. Danes je stvar precej bolj drugačna. Stvari smo zastavili tako, da imamo zadnji dve leti enega od trenerjev v zadnji tiradi osnovne šole, ki skrbi za nordijske kombinatorce. To pomeni, da imamo od lani v sistemu 20 tekmovalcev, kar je že bazen, iz katerega se da na neki način črpati. V nižjih kategorijah, se pravi od 15 let navzdol, imamo že trikrat več tekmovalcev, kot jih je bilo na primer pred petimi leti. Stvari gredo na bolje."

Gorazd Pogorelčnik ima pri skokih sladke skrbi. Foto: Vid Ponikvar

Pogorelc meni, da ni težava v znanju trenerjev pri nas, ampak v tem, da so se tekmovalci nordijski kombinaciji pridružili šele pri 15 ali 16 letih, ko so videli, da jim pri skokih ne bo uspelo. "To je glede na vložek, ki ga je treba vložiti v to disciplino, na neki način prepozno," je še povedal Pogorelčnik. Ta je v nordijski kombinaciji izpostavil Vida Vrhovnika, ki je letos v Kanderstegu v Švici postal svetovni mladinski prvak.

Smučarski teki

Svojega zadovoljstva v našem pogovoru ni mogel skriti predsednik tekaške panoge Simon Jan, ki smo ga ujeli ravno na poti iz Grčije. Zaupal nam je, da se v zadnjih 20 letih v teku na smučeh baza tekmovalcev ni spremenila, želijo si, da bi jih bilo v prihodnje še več.

"Tekačem težko pokažemo svetlo prihodnost, ker vemo, da v Sloveniji zelo težko živiš od teka na smučeh." Foto: Sportida

Tekačem težko pokažemo svetlo prihodnost

"Vsekakor je cilj in tudi z letošnjim programom to poskušamo, da bi čim bolje delali z mladimi. Torej tistimi, ki so stari okrog 18 ali 20 let in bodo čez pet let glavni kandidati za nastop v Planici. Zagotovo imamo zadaj nekaj tekmovalcev, bi si pa želeli bazo še razširiti. Namreč ravno od 18. in 20. leta imamo največ usipa. Tekačem težko pokažemo svetlo prihodnost, ker vemo, da v Sloveniji zelo težko živiš od teka na smučeh. Če tega razvoja ne bomo znali narediti, bo stvar ostala enaka. Mi to želimo preprečiti in mislim, da nam bo zdaj lažje, ko imamo domače svetovno prvenstvo leta 2023. Tekmovalce bo lažje motivirati in jih zadržati," nam je povedal Jan.

Nekateri na trening pridejo celo brez kosila

Pri smučarskih tekih se že nekaj časa trudijo, da bi srednjo šolo organizirali po vzoru smučarjev skakalcev, kjer so zelo dobro urejeni in usklajeni šola in treningi. To bi si pri smučarskih tekih želeli urediti do prihodnjega leta ali najpozneje do šolskega leta 2019/20.

Anamarija Lampič bi lahko bila ena izmed glavnih slovenskih orožij v Planici. Foto: Sportida

"S tem želimo doseči, da se že prej začne delati sistematično in da imajo mladi tekmovalci bolj urejene razmere. Vemo, da imajo tisti tekmovalci, ki pri nas obiskujejo srednjo šolo, težke razmere. Nekateri celo brez kosila odhajajo neposredno iz šole na trening … S tako potezo bi lahko veliko spremenili in ta je ena izmed nujnih. Tako bi lahko mladi tekmovalci trenirali dvakrat na dan, kar nekateri njihovi vrstniki v tujini tudi počnejo," je še razkril predsednik tekaške panoge, ki ni želel izpostavljati imen, ki bi lahko v Planici krojila slovensko reprezentanco. Omenil je le trenutno našo najboljšo tekačico Anamarijo Lampič, ki bo v času svetovnega prvenstva v Planici v najboljših športnih letih.