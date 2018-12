Peter Prevc ne bo branil brona

Točno leto dni po državnem prvenstvu 2017 bo Planica znova gostila državno prvenstvo v smučarskih skokih za člane in članice. Naslova državnega prvaka bosta branila Timi Zajc in Ema Klinec ter v ekipni konkurenci SK Triglav Kranj. Lani sta podprvaka postala Anže Semenič in Urša Bogataj, brona so se veselili Peter Prevc, Tilen Bartol in Nika Križnar. V ekipni konkurenci je bila druga ekipa SSK Ljubno BTC, tretja pa druga ekipa kranjskega Triglava.

Po državnem prvenstvu bo glavni trener določil celotno šesterico za novoletno turnejo. Za zdaj je znano, da bodo na prvo postajo od štirih, v Oberstdorf, kjer se bo vse skupaj začelo 29. decembra, odpotovali Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Jernej Damjan, preostali imeni bosta znani "v času državnega prvenstva", pravi glavni slovenski trener Gorazd Bertoncelj.