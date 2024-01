Najboljše skakalke svetovnega pokala so na sobotni tekmi na Ljubnem ob Savinji dočakale daleč najbolj množično navijaško podporo v sezoni. Organizatorji so sprva poročali o okoli deset tisoč gledalcih, na koncu pa sporočili, da si je prvo od dveh posamičnih tekem v Zgornjesavinjski dolini ogledalo okoli 8.500 ljudi.

Videli so 12. posamično zmago Eve Pinkelnig, ki je po prvi seriji pred vodilno skakalko zime Niko Prevc vodila eno točko, v finalu pa kot edina preskočila 90 metrov in ubranila prvo mesto.

Zahvala organizatorjem in navijačem

"Zahvalila bi se vsem delavcem, ki so sploh omogočili izvedbo te tekme. Vsi vemo, da so pred nekaj meseci to območje močno prizadele obsežne poplave. Resnično hvala vsem, ki so se potrudili, da lahko tekmujemo tukaj. Pripravili so perfektno skakalnico, odlično je pripravljena," se je avstrijska veteranka, ko smo jo ustavili ob odhodu iz tekmovališča, zahvalila organizatorjem in na dušo popihala tudi slovenskim navijačem.

Sobotno tekmo si je ogledalo 8.500 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

"Ob teh navijačih mi gredo kocine pokonci. Skoraj deset tisoč ljudi je prišlo navijat. Lahko si le želimo, da bi imeli vsak konec tedna na vsakem prizorišču toliko gledalcev. Rada sem tukaj v Sloveniji, navijači so tako prijazni, navijajo za vse, tako da se opravičujem, da sem pokvarila vašo zabavo, a to je pač del športa. Zelo se veselim nove nedeljske tekme."

"Da premagaš Niko Prevc, potrebuješ dva odlična skoka, saj je ona v odlični formi. Danes mi je to uspelo. Srečna sem." Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Da premagaš Niko Prevc, potrebuješ dva odlična skoka"

Pinkelnigova je na koncu zbrala 6,8 točke več od druge Prevčeve in v skupnem seštevku skočila na tretje mesto. "Da premagaš Niko Prevc, potrebuješ dva odlična skoka, saj je ona v odlični formi. Danes mi je to uspelo. Srečna sem," se je smejalo 35-letnici, ki se znajde dobro tako na manjših kot večjih napravah: "Res, da je ta skakalnica majhna, a mi je všeč, da imamo v programu svetovnega pokala dobro mešanico majhnih in večjih skakalnic, tako da moraš biti dober na obojih, če želiš biti visoko v skupnem seštevku. Seveda ne bi imeli nič proti, če bi lahko v Planici skakali tudi 140 metrov, a atmosfera tukaj je vedno zelo dobra. Če je atmosfera dobra, me velikost skakalnice sploh ne zanima, dokler seveda jaz na njej dobro skačem (smeh, op. na.)."

Njena vizija: Mešana ekipna tekma na svetovnem prvenstvu v poletih

Njen rojak Stefan Kraft je danes postal svetovni prvak v poletih, zlatega odličja se je veselil na Kulmu, kjer je v tretji seriji z drugega mesta skočil na vrh, na katerem je bil po prvem dnevu Timi Zajc, ki je na koncu osvojil bron.

Kdaj meni, da bi skakalke, ki so lani prvič tekmovalno letele v Vikersundu, lahko dočakale svetovno prvenstvo v poletih? Pinkelnig verjame, da je prestara, da bi sama dočakala svetovno prvenstvo v poletih za ženske, si pa želi, da bi nekoč na prvenstvu v poletih spremljali mešano ekipo tekmo. Foto: Jure Makovec/STA

"To je velik cilj, a zavedam se, da sem jaz prestara, da bi to doživela. Sem predstavnica skakalk v komisiji za športnike Fis in moja vizija je, da bi nekega dne na svetovnem prvenstvu v poletih dočakali tekmo mešanih ekip. Verjamem, da jo bomo in jaz jo bom gledala s svojimi otroki (smeh, op. a.)," je ob koncu pogovora v svojem slogu še dodala Pinkelnigova.

V nedeljo bo imela novo priložnost za skok na zmagovalni oder. Ob 9.30 bodo na sporedu kvalifikacije, ob 11. uri pa sledi še druga posamična tekma.