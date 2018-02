Olimpijski spomini (6.) – Andrej Jerman

Nekdanji smukač Andrej Jerman, ki danes na Norveškem deluje kot trener v smučarskem klubu, se je olimpijskih iger udeležil trikrat, a z rezultatskim izkupičkom nikoli ni segel niti do povprečja svojih želja. Z 39-letnim Tržičanom smo se pogovarjali o razblinjanju olimpijskega mita, razlogih za slab olimpijski nastop in vrednosti olimpijske medalje.

"Spomini? Kaj naj rečem? Ko odhajaš na prve olimpijske igre, greš tja z velikimi očmi, ko prideš tja, pa se ti olimpijske sanje kmalu razblinijo. Hitro namreč ugotoviš, da so športniki, vsaj zadnja leta je tako, v olimpijski areni zgolj 'leva svirala', kot rečemo po domače," se je svoje olimpijske izkušnje v Tržiču, kamor je pospremil slovensko olimpijsko baklo, spomnil najboljši slovenski smukač Andrej Jerman.

Jerman je dvakrat zmagal v smuku svetovnega pokala, v letih 2007 (Garmisch-Partenkirchen) in 2009, ko je bil najhitrejši še v Bormiu. Foto: Getty Images

Šteje edino medalja

Na olimpijskih igrah je nastopil trikrat, leta 2002 v Salt Lake Cityju (21. mesto v superveleslalomu in 28. mesto v smuku), leta 2006 v Torinu (28. mesto v superveleslalomu in smuku ter 19. mesto v kombinaciji) ter štiri leta pozneje še v Vancouvru (27. mesto v superveleslalomu in 28. mesto v smuku).

To so rezultati, s katerimi ni in ne more biti zadovoljen. Pravi namreč, da se je na olimpijske igre vedno odpravil z najvišjimi cilji, pri tem pa nikoli ni bil uspešen, prav tako ne zadovoljen.

"Olimpijske igre so največji športni dogodek, medalja pa je edino kar zares šteje in ti v življenju lahko res veliko prinese. Vse ostalo kar je izven dosega zmagovalnega odra, pa je povsem brez pomena," poudarja.

Na olimpijske igre v Vancouvru je odšel z visokimi cilji, končal pa na zanj skromnem 27. oz. 28. mestu v superkombinaciji in smuku. Foto: Vid Ponikvar

Strokovna napaka v Vancouvru

Z največjimi ambicijami se je odpravil na olimpijske igre v Vancouvru leta 2010. "Na svoje tretje olimpijske igre sem prišel z najboljšimi rezultati, z zmago in 4. mestom, na igrah pa sem končal šele na 28. mestu. Razlog? Mislim, da je bila v Vancouvru narejena velika napaka strokovnega vodstva, in to sem tudi povedal. Mislim, da smo bili smučarji pred svojim nastopom izčrpani. V desetih dneh smo imeli samo en prost dan. Bilo je slabo vreme, tekme in treningi so se prestavljali …

Slovenci smo bili non stop na terenu, enako velja za Kanadčane, Švicarja Didierja Kucheja in še nekaj drugih, ... Na koncu smo zasedli mesta na repu rezultatske lestvice, medtem ko so medalje pobirali smučarji Bode Miller, Kjetil Jansrut in Didier Défago, ki jih v predolimpijskih dneh nikoli nisem srečal na treningu. Bili so spočiti in izkoristili so dani trenutek, medtem ko sem sam samo čakal, kdaj bom šel domov…."

Z dosežki na olimpijskih igrah ni najbolj zadovoljen. Najvišje je segel v Torinu leta 2006, ko je v kombinaciji osvojil 19. mesto, v Salt Lake Cityju leta 2002 pa je bil v superveleslalomu 21. Foto: Getty Images

Plastični pribor in menza pod šotorom

Tudi na olimpijsko vas nima najlepših spominov. "V Vancouvru smo bili v olimpijski vasi tri tedne zaprti, kot bi bili v koncentracijskem taborišču. Vstop v vas je bil namreč mogoč zgolj z akreditacijo, ob vstopu pa si bil deležen pregleda, kot da si največji kriminalec.

Poleg tega smo tri tedne jedli pod šotorom s plastičnim priborom, kar kaže, koliko smo kot športniki in trenerji vredni. No, po drugi strani so bili vsi pomembneži nastanjeni v petzvezdičnih hotelih. Skratka, ni vse tako lepo, kot je videti na prvi pogled," pravi Jerman, ki je bil januarja v Sloveniji na rehabilitaciji po operaciji kolena.

Pogodba s smučarskim klubom Ready Alpin v Oslu na Norveškem, kjer trenira otroke do 16. leta, ga veže še do aprila.

Tekmovalne smuči je leta 2013 pospravil v kot. Poslovilno tekmo je odpeljal na Krvavcu. Foto: Vid Ponikvar

Ne skriva želje po vrnitvi v Slovenijo

Ne skriva želje, da bi se vrnil v Slovenijo in slovenski smučarski pogon, a kaj več bo znanega šele po olimpijskem ciklu, pravi.

O tem, da bi se lotil dela zunaj športa, ne razmišlja. "Smučarskega znanja imam veliko, tudi izkušenj imam ogromno in to delo me veseli. Ne vem, zakaj bi se lotil podjetništva ali česa drugega zunaj športa, če o tem nimam pojma. Že France Prešeren je dejal: Le čevlje sodi naj kopitar."