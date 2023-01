Odprta vprašanja v slovenski skakalni reprezentanci

Ob pogledu na skupni vrstni red svetovnega pokala v smučarskih skokih vlada v slovenskem taboru zadovoljstvo, saj je Anže Lanišek v igri za veliki kristalni globus. Selektor Robert Hrgota verjame, da se bodo dvignili tudi preostali. Saporo, ki je naslednja postojanka in že večkrat srečno prizorišče za slovenske orle, je pravšnji kraj, poudarja. Vse do nordijskega prvenstva v Planici bo pester program, brez predaha, zato ima prvi mož stroke nekaj scenarijev za zadnji teden pred domačim dogodkom. Pestro pa je tudi med skakalci, saj si bodo v prihodnjem mesecu dokončno poskušali zagotoviti mesto v reprezentanci, ki bo predstavljala Slovenijo v Planici.

Naš najboljši mož te zime Anže Lanišek ne popušča. Tudi v Zakopanah je kazal odlične skoke in bil v družbi najboljših. Krogu Dawid Kubacki-Halvor Egner Granerud-Lanišek se je priključil še Stefan Kraft, ki kaže vse boljše skoke.

Poglejte, kako trenirata v fitnesu Anže Lanišek in Peter Prevc

Preostali slovenski orli skačejo toplo-hladno. Predvsem manjka konstantnosti. "S skoki sem zadovoljen. Pridejo tekme, na katerih vreme lahko vpliva bolj, kot si želimo. Tudi takšne tekme so. Na koncu so bili najboljši trije na vrhu. Stefan (Stefan Kraft, op. a.) je izkoristil dobre pogoje. Ti trije (Kubacki, Lanišek in Granerud, op. a.) so korak spredaj. Pri preostalih je bilo videti, da si bil, če nisi imel sreče, hitro kaznovan. Tudi Timi (Timi Zajc, op. a.) in Piotr (Piotr Zyla, op. a.) sta bila hitro brez finala. Ne bi sklepal po takšnem koncu tedna, si pa želim, da preostali pridejo zraven. V Bischofshofnu so že bili," glavni trener Robert Hrgota.

Vesel za Masleta, na Japonskem priložnost Mogelu

V Zakopanah je premierno na tekmi svetovnega pokala pozdravil novinca Roka Masleta, temu je le malo zmanjkalo, da bi se razveselil prvih točk v svetovnem pokalu. Hitro ga je pomiril klubski kolega Lovro Kos, ki mu je pokazal, da je bil on na prvi tekmi slabši od 50. mesta.

"Zelo lepo je odskakal. Tudi tekmo. Malce mu je zmanjkalo. Morda malce manj smole in bi bil brez težav pri točkah. Me pa veseli, da je bilo skakanje na zelo visoki ravni. Želim, da fant nadaljuje v tem ritmu. Zelo lepo je delati z njim. Naša naloga je, da ga usmerjamo v pravo smer. Da bo naredil priključek v svetovnem pokalu," poudarja Hrgota.

Upa, da bo v ekipo vnesel zdravo tekmovalnost tudi Žak Mogel, ki je priskakal Sloveniji dodatno kvoto in že čaka v Saporu, kjer bodo ta konec tedna tri preizkušnje svetovnega pokala, saj je na Daljnem vzhodu nastopil na celinskem pokalu: "Upam, da še Žak naredi dodaten pritisk na Japonskem. Da bo zdrava sredina in bo imel vsak pri sebi v glavi, da si mora mesto izboriti in da ni kar tako zasidran v ekipi. Teh šest fantov sicer res lepo deluje, a je lepo imeti v ozadju še preostale skakalce, ki trkajo na vrata."

"Zajcu se bo prej ali slej sestavilo"

Manj od pričakovanega kaže na tekmah Zajc. Na treningu včasih zna skočiti tako daleč kot vroči Lanišek, vendar tega ne unovči na tekmah. O tem, zakaj se Timiju ne odpre, je Hrgota povedal: "Če bi imeli preprost odgovor, bi to že decembra rešili. To so stvari, ki se jih ne more izsiljevati in je treba potrpežljivo delati. Morda tudi lani ni začel najbolje, na koncu pa je domov odnesel štiri medalje z velikih tekmovanj. Potrpežljivi moramo biti. Držati se mora stvari, ki smo se jih dogovorili. Verjamem, da se bo tudi pri njem sestavilo. V Bischofshofnu je že naredil zelo lepe skoke. Prav tako v Zakopanah do tekme. Nekako manjka preskok na tekmi, ki ga je že kazal. Verjamem, da bo že na Japonskem drugače. Prej ali slej se mu bo sestavilo. Moramo pa se zavedati, da je vrh širok."

Timi Zajc še čaka, kdaj se mu bo vse sestavilo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska reprezentanca je imela prvotno v načrtu, da bo po prihodu iz Zakopan trenirala na skakalnici, vendar je narava opravila svoj del posla in so se morali zadovoljiti s treningom na kranjskem štadionu, kjer so delali v prenovljenem fitnes prostoru. "Vremenskih pogojev ne moremo spreminjati. Težave so bile še s sedežnico. Nič hudega. V ritmu smo. Povrhu vsega gremo na Japonsko dan prej kot na preostala prizorišča, zato nam bo dan regeneracije prišel prav. Da bi na silo želeli izvesti kakšen skakalni trening, nima smisla. Na Japonskem nas čakajo tri tekme. Več kot dovolj skokov smo do zdaj imeli," je zbranim novinarjem dejal glavni trener.

V naslednjem mesecu bo treba rešiti kar nekaj odprtih vprašanj

Do nordijskega svetovnega prvenstva je še dober mesec, v katerem bo v koledarju zgoščenih kar pet prizorišč. Po Saporu, kjer so imeli slovenski skakalci že ogromno uspehov, vključno s trojno zmago, bodo sledili še poleti na Kulmu in spet vrnitev na navadne skakalnice v Willingenu, Lake Placidu (ZDA) in Rasnovu.

Anže Lanišek je dobro razpoložen pred nadaljevanjem svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ker je Lanišek v igri za veliki kristalni globus, bo zagotovo tekmoval na vseh prizoriščih, zato pa je pri nekaterih lahko v zraku negotovost. Jasno, ob optimalni pripravljenosti za domače svetovno prvenstvo: "Bomo videli, kako bo s skakalnicami doma. Planica bo v tistem tednu zaprta. Če bo v Kranju delovalo, bomo poskusili s Kranjem. Nekaj odprtih vprašanj je še. Imamo več načrtov, če bo Kranj zaprt ali odprt. Tisti konec tedna bo ekipa malce razdeljena. Zame je pomembno, da so fantje v ritmu. Nobenemu ne bo škodovalo hoditi po tekmah. Zato tudi trenirajo celo poletje. Naša prednost je, da se po zadnji postojanki pred prvenstvom vrnemo domov, vsi pa vemo, da je prvenstvo na domačih tleh, kjer naši zelo radi skačejo."

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, ki bo od 22. februarja do 5. marca, bo lahko Hrgota odpeljal šesterico tekmovalcev, za vsako posamično tekmo pa bodo imeli vstopnico le štirje skakalci. In kako bo določil šest slovenskih orlov, ki bodo poskušali poleteti do medalje ali več teh? "Najboljši bodo skakali. Gledal bom vse skupaj, pripravljenost in skupni vrstni red. Pri nekaterih fantih se bo upoštevala trenutna pripravljenost, pri nekaterih pa, da se pripravi najboljše skoke za tekmo," je odgovoril Hrgota.