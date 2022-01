Odpoved spektakla v Planici: ni mogoče zagotoviti dovoljšne zaščite tekmovalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacijski komite Planica je v sodelovanju z vsemi partnerji prireditve sprejel odločitev, da se tekme svetovnega pokala v teku na smučeh in v nordijski kombinaciji, ki bi morale biti na sporedu 22. in 23. januarja 2022, odpovedo, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije.