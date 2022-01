Rusinja Neprjajeva zmagovalka novoletne turneje, Lampičeva najboljše do zdaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lampičeva je bila na turneji skupno na 12. mestu (+5:07,4) in to je njen najboljši dosežek do zdaj. Druga je za Wengovo na vrh Alpe Cermis pritekla Švedinja Ebba Andersson s sedmimi sekundami zaostanka, tretja pa presenetljivo Francozinja Delphine Claudel (+28,5). Neprjajeva je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku pokala, Lampičeva je deveta.

Lampičeva je "tour de ski" četrtič zaporedoma končala na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis; po 22., 19. in 15. mestu skupno v prejšnjih zimah je bila v olimpijski sezoni tokrat najvišje.

Tekmovalka iz Valburge je bila pred tekmo četrta v seštevku turneje po točkah. Novih na prvem merjenju na 2,3 kilometra ni dobila, ker je bila 12., zadnjo točko je zgrešila za eno mesto, ko je bila 2,4 sekunde za tedaj vodilno Švedinjo Johanno Hagstroem. Ta je s tem tudi dobila seštevek turneje po točkah, Lampičeva je bila šesta.

Neprjajeva je bila na prvem merjenju dve mesti pred Slovenko. Na 6,8 kilometra, ko se je že počasi začelo vzpenjati, je Lampičeva nazadovala na 23. mesto, 25,7 sekunde je bila za vodilno Ebbo Andersson. Neprjajeva je bila že četrta s 5,6 sekunde zaostanka.

Dva kilometra in pol pred koncem vzpona je bila Neprjajeva, ki je imela pred tekmo skupno na turneji več kot minuto prednosti pred zasledovalkami, še vedno četrta. Bila je le 9,8 sekunde za vodilno Anderssonovo, za njo pa 18,8 sekunde in 800 metrov pred ciljno črto na tretjem mestu. Tako se je odvijal le boj za preostali dve mesti na zmagovalnem odru turneje, druga je bila na koncu Anderssonova, tretja pa Wengova.

Na 15. mestu je tekmo končala branilka lanske zmage Jessie Diggins iz ZDA, osma v seštevku turneje. Američanka je boj za obrambo naslova izgubila praktično že na novoletni dan v Oberstdorfu. Tedaj jo je ovirala Švedinja Frida Karlsson in je padla ter sprint končala v polfinalu na 21. mestu.

V Italiji pa potem ni bilo niti ene izmed favoritinj, Karlssonove. Brez možnosti za vrh je bila zaradi kazni, ki jo je doletela zaradi oviranja Digginsove; bila je diskvalificirana in obenem dobila tri minute pribitka v seštevku turneje.

Svetovni pokal se bo po tekmah v dolini Fiemme nadaljeval konec prihodnjega tedna v Franciji, kjer pa Lampičeve zaradi priprav na olimpijske igre v Pekingu ne bo. Nastopila bo na naslednji tekmi, zadnji pred OI, v domači Planici 22. in 23. januarja.