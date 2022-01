Anamarija Lampič spet zelo uspešna na razdalji

Anamarija Lampič je zadovoljna z današnjim tekom. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič: Lahko sem ponosna

"Mislim, da je za mano zelo težka tekma. Predvsem prvi in drugi krog sta bila zelo težka. Imela sem težave z glavo, da bi nadaljevala, a potem sem nekako videla, da je bila napaka v mojih smučeh, iskala sem napačno smučino. V tretjem in četrtem krogu sem našla smučino, kjer je oprijem res delal. Za mano je super tekma, lahko sem ponosna na 14. mesto, to je super rezultat na razdalji glede na to, da se temu ne posvečam toliko kot sprintu. Res sem zelo zadovoljna," je po izidu sezone na razdaljah povedala Lampičeva.

Neprjajeva ima več kot minuto prednosti

Po predzadnji tekmi novoletne turneje, ta se bo v torek končala z vzponom na Alpe Cermis, je v seštevku Lampičeva s petega zdrsnila na deseto mesto, v boju za novoletno slavje pa ima Neprjajeva po drugi zaporedni zmagi že več kot minuto prednosti.

Neprjajeva je slavila že na novoletni dan na sprintu v Oberstdorfu, Lampičeva je bila tam četrta. Po dnevu premora se je na peti novoletni tekmi Rusinja utrdila v vodstvu toura. Švedinja Ebba Andersson na drugem mestu zaostaja minuto in 12 sekund, sledita Finki Kerttu Niskanen (+1:19) in Krista Parmakoski (1:21) ter do šestega mesta Norvežanka Heidi Weng (+1:40) in Američanka Jessie Diggins (+1:42). Zadnja brani lansko zmago.

Neprjajeva je na čelu tudi po točkah za sprinte (46), Lampičeva je četrta (36).

Lampičeva bo na vzpon Alpe Cermis napadala z desetega mesta

Lampičeva je na robu deseterice na turneji z zaostankom dveh minut in 15 sekund. Slovenka je izgubila tudi eno mesto v skupnem seštevku pokala, zdaj je šesta. Še vedno vodi Frida Karlsson, a je ni več v švedski ekipi po kazni, ki jo je zaradi oviranja Digginsove doletela na novoletni dan. Švedinja je tako ostala pri 483 točkah v seštevku pokala, Digginsova jih ima na drugem mestu 478.