Klaebo in Digginsova zmagovalca, Lampičeva tokrat 17.

Jessie Diggins, zmagovalka tour de skija in skupnega seštevka svetovnega pokala v prejšnji sezoni, je do zmage prišla v zaključnem sprintu, v katerem je silovito pospeševala, čeprav ni uporabljala palic. V deseterici, ki se je borila za vrh, je bila druga s pol sekunde zaostanka Švedinja Frida Karlsson, tretja pa Rusinja Tatjana Sorina, ki je bila še tri desetinke počasnejša.

Lampičeva, 19. na prejšnji tekmi na 10 km v Lenzerheideju, se je v prvem kilometru sicer približala deseterici (13.), vendar se je v nadaljevanju gibala med 20. in 25. mestom. Kilometer in 300 m pred koncem je bila 19., potem pa je do cilja pridobila še dve mesti.

Johannes Hoesflot Klaebo se je še utrdil v vodstvu novoletne turneje in tudi skupno v pokalu. Foto: Guliverimage

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je pred tem slavil na 15 km. S tem se je po tretji tekmi utrdil v vodstvu novoletne turneje in tudi skupno v pokalu. Na tekmi, na kateri ni bilo Slovencev, je bil drugi branilec zmage na touru Rus Aleksander Boljšunov.

Rus, tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala minule sezone, je zaostal 3,4 sekunde in se prebil na drugo mesto v pokalu ter tretje na turneji. Tretji je bil drugi Norvežan Sjur Roethe s štirimi sekundami zaostanka.

Svetovni pokal se bo nadaljeval v soboto. Na prvi dan leta 2022 se bodo izločilni boji v sprintu v klasični tehniki začeli ob 12. uri.

Izidi, prosta tehnika, skupinski start: Moški, 15 km: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 32:26,4

2. Aleksander Boljšunov (Rus) +3,4

3. Sjur Roethe (Nor) 4,0

4. Andrew Musgrave (VBr) 5,6

5. Francesco de Fabiani (Ita) 23,6

6. Calle Halfvardsson (Šve) 23,6

... Svetovni pokal, skupno (13): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 631

2. Aleksander Boljšunov (Rus) 388

3. Richard Jouve (Fra) 343

4. Sergej Ustjugov (Rus) 315

5. Erik Valnes (Nor) 311

6. Aleksander Terentjev (Rus) 276

...

100. Vili Črv (Slo) 7 Novoletna turneja (3): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:09,28

2. Paal Golberg (Nor) +0:45

3. Aleksander Boljšunov (Rus) 0:47

4. Iivo Niskanen (Fin) 1:19

...

