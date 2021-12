Olimpijska prvakinja brez Pekinga: To je zame krut udarec

Norvežani je niso uvrstili v ekipo, ker potem, ko je zaradi zdravstvenih težav izpustila lansko sezono, za tako naporno tekmovanje še ni dovolj pripravljena. "Po oceni njenega zdravja menimo, da ni kos zahtevam iger. Spet si mora privoščiti odmor, olimpijske igre bodo zanjo na sporedu prehitro," so sporočili iz norveške zveze.

Ingvild Flugstad Oestberg, ki je leta 2014 skupaj z Marit Bjoergen osvojila olimpijsko zlato v ekipni sprinterski preizkušnji, v posamični konkurenci je bila druga, štiri leta pozneje pa je osvojila še štafetno zlato, je bila letos na tekmi svetovnega pokala v Ruki članica zmagovalne ekipe, kar pa ji ni pomagalo.

"To je zame krut udarec. Trdo sem delala in dala vse od sebe. Počutila sem se dobro in uživala smučeh. Sanje so končane, a vse, kar lahko storim, je, da gledam naprej," je dejala 31-letna Norvežanka.