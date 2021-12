Anamarija Lampič je spet dokazala, da sodi med najboljše šprinterke v svetovnem pokalu, potem ko se je še tretjič zapored zavihtela na stopničke. Zmagala je Američanka Jessie Diggins, druga pa je bila Norvežanka Mathilde Myhrvold. Za 26-letno slovensko športnico so bile to že 12. stopničke na tekmah svetovnega pokala.

V četrtfinalu je prišla suvereno do zmage

Na prizorišču ene izmed treh zmag v svetovnem pokalu je Anamarija Lampič v četrtfinalu kot druga po vrsti zaradi 10. časa v kvalifikacijah, izbrala četrto četrtfinalno skupino, kamor so se potem razvrstile še domačinka Laurien van der Graaf, Nemki Laura Gimmler in Anne Winkler, Finka Anne Kyllönen in Italijanka Caterina Ganz. Naša tekmovalka je vseskozi tekla v ospredju z domačinko, na zadnjem spustu je izkoristila dobre smuči in prišla prva na ciljno ravnino, kjer je s pol moči zmagala pred Gimmlerjevo, ki je po fotofinišu izločila van der Graaffovo.

V polfinalu je bila pred njo le Američanka Kernova

V drugi polfinalni skupini je Lampičeva novo uvrstitev v veliki finale lovila ob Švedinji Anni Dyvik, Američanki Kernovi, Nemkah Gimmlerjevi in Rydzekovi ter Rusinji Nataliji Neprijajevi. Prvi krog je prva zaključila Kernova, a le malo v pred Lampičevo, ki je Američanko nato kmalu ujela.

Skupaj sta se pred tekmicam naredili manjšo razliko, ki so se znova približale na ciljni ravnini, a so ostale brez možnosti za prvi dve mesti. Zmagala je Kernova pred Lampičevo, tretja je bila presenetljivo Rydzekova, v finale pa se je uvrstila tudi Dyvikova, iz prve skupine sta napredovali le Američanka Jessie Diggins in Norvežanka Mathilde Myhrvold.

V finalu je odločala ciljna ravnina

V velikem finalu je Lampičeva začela v ospredju, a tekmice ji niso pustile dihati. Do odločitve pričakovano ni prišlo vse do zadnjih nekaj sto metrov, ko je Digginsova prišla v najboljši poziciji na ciljno ravnino in je za 13 stotink ugnala Myhrvoldovo, Lampičeva pa je s tremi desetinkami zaostanka še enkrat več letos končala na tretjem mestu ter s tem nadaljevala zbiranje uvrstitev na zmagovalni oder.

Lampičeva ima na Lenzerheide lepe spomine, saj je na tem prizorišču leta 2019 dosegla svojo drugo zmago za svetovni pokal.

Med moškimi slavil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo

V moški konkurenci je slavil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah. Drugi je bil Francoz Richard Jouve, tretji pa njegov rojak Lucas Chavanat.

Anamarija Lampič je bila v kvalifikacijah deseta. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič je bila v kvalifikacijah najboljša od naših, potem ko je zasedla 10. mesto (+2.72). Eva Urevc je bila 16 (+4.56), a zaradi slabega počutja v izločilnih dvobojih ni tekmovala.

Anja Mandeljc in Anita Klemenčič se nista uspeli uvrstiti v nadaljnje tekmovanje. Prva je bila 71. (+16.81), Klemenčičeva pa je bila na koncu 65. (+14.67). Med moškimi sta v kvalifikacijah obstala Miha Šimenc in Miha Ličef. Šimenc je bil 71. (+16.479, Ličef pa je tekmovanje končal na 100. mestu (+21.30).

Naslova na Tour de Ski branita Rus in Američanka

Naslova na Tour de Ski branita Rus Aleksander Boljšunov, ki je zmagal drugič v nizu, in Američanka Jessie Diggins, ki je v začetku letošnjega januarja slavila prvič. Anamarija Lampič, lani najboljša šprinterka sezone, je bila skupno 15., v šprintu pa je na novoletni turneji osvojila tretje mesto. Sezono pred tem je na novoletni turneji zmagala v šprintu. Tudi letošnja turneja se bo končala z znamenitim vzponom na Alpe Cermis. Napadala ga bo tudi Lampičeva.