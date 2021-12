"Ana zna presoditi, kam se mora postaviti"

Na olimpijskih igrah v Pekingu ima slovenska reprezentanca v teku na smučeh veliko možnosti za olimpijsko odličje. Rezultati Anamarije Lampič in Eve Urevc na zadnji tekmi svetovnega pokala v Dresednu so nakazali, da obe naši dekleti v Pekingu lahko merita zelo visoko. Tako meni tudi Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance.

Anamarija Lampič, naša najboljša tekačica na smučeh, je v tej sezoni na tekmah svetovnega pokala trikrat stala na stopničkah. Dvakrat v posamični konkurenci (3. mesto), v ekipnem šprintu pa sta bili z Evo Urevc po dveh padcih v Dresdnu vseeno tretji.

Eva Urevc in Anamarija Lampič sta bili v ekipnem šprintu v Dresdnu tretji. Foto: Guliver Image

V Dresdnu sta pokazali, kakšno moč imata

Nejc Brodar je dejal, da morajo biti zadovoljni, še posebej z ženskim delom reprezentance. Anamarija Lampič je po uvodni tekmi v Ruki začela nizati zmeraj boljše rezultate, medtem ko se je Eva na tekmi v Dresdnu uvrstila v finale in pokazala, da se lahko kosa z najboljšimi.

"Mislim, da smo moč obeh tekmovalk videli v nedeljo v Dresdnu, ko sta se po dveh padcih vrnili. Vso tekmo sta lovili. Ne glede na vse sta obe odlično odtekli. Čeprav smo bili na koncu tretji, moramo biti več kot zadovoljni. Predstava obeh je bila na zares visoki ravni," je sprva nedeljski ekipni šprint povzel Brodar.

Anamarija Lampič se zelo dobro znajde v skupini in ve, kdaj mora napasti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Urevčeva je že dokazala, da zna biti hitra, a …

Eva Urevc je že večkrat poudarila, da ima še veliko rezerve. Ponavadi je v kvalifikacijah povsem pri vrhu, v izločilnih dvobojih pa ji ne uspe narediti zadnjega koraka. "Da je hitra, je dokazala že sama. Sploh s teki v kvalifikacijah. A moramo vedeti, da v kvalifikacijah tečeš sam. V izločilnih dvobojih tečeš v skupini in Ana je tukaj močnejša. Ona zna presoditi, kam se mora postaviti in kakšen položaj mora imeti za končni napad. Evi pri tem malo manjka. Nekaj tekem do olimpijskih iger je še in verjamem, da bo Eva to še izboljšala."

"Po drugi strani je tako, da na Kitajsko vsi odhajamo prvič. Lani zaradi koronavirusa nismo imeli možnosti preveriti samih prizorišč. Na neki način mi je to všeč, ker bomo vsi tam začeli z ničle. Tisti, ki se mu bo v tistih desetih dneh uspelo najbolj prilagoditi, bo na koncu požel največ uspeha."

Šimenc ima preveliko željo, Lampič pa težave z gležnjem Foto: Guliverimage

V moškem delu je točke svetovnega pokala osvojil samo Vili Črv, medtem ko Miha Šimec in Janez Lampič zaostajata za lastnimi pričakovanji.

"Za Miho lahko rečem, da je dosegel napredek na razdalji. Po poškodbi, ki jo je imel lani, ga želja po uspehu in dokazovanju stane boljše rezultate. Prepričan sem, da bi bil lahko dvakrat že uvrščen med najboljših trideset, s tem pa bi dobil prepotrebno samozavest. To, da bi verjel sam vase in v to, kar je delal. Janez Lampič je že sam omenil, da ima težave z gležnjem, in moral bi opraviti še dve operaciji za normalno življenje, ampak trenutno časa za to ni. Čez novoletno turnejo se bo posvetil treningom in verjamem, da se bo vrnil z drugačno formo."

"Vemo, da je tekma doma, ampak kljub vsemu so cilj olimpijske igre." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Planica na sporedu v nepravem trenutku

Letos je na programu tekem za svetovni pokal tudi domača Planica, a Brodar priznava, da termin tekme ni najbolj posrečen. V Planico bodo prišli po višinskem treningu, kar pomeni, da bi bili lahko naši tekmovalci in tekmovalke utrujeni. Letošnji glavni cilj so namreč olimpijske igre in vse bodo podredili temu.

"Vemo, da je tekma doma, ampak kljub vsemu so cilj olimpijske igre. Pričakujem, da bo večina slovenske ekipe štartala samo na šprint, potem pa se umaknila za dva ali tri dni. Če tekma ne bi bila doma, vprašanje, ali bi sploh tekmovali. Domače tekme ne moremo izpustiti in tudi v tem primeru je ne bomo," je povedal prvi mož reprezentance.

Prostora na stopničkah je le za tri

Ni skrivnost, da se na olimpijski tekmi v šprintu želijo vsi uvrstiti v veliki finale. Tja se uvrsti šest najboljših, a olimpijsko medaljo bodo dobile le prve tri, medtem ko bodo preostale nekoliko razočarane.

"Verjamem, da smo v zadnjih sezonah dokazali, da znamo tekmovati tudi na velikih tekmah, in da se bomo domov vrnili z nasmehom na obrazu. Kljub vsemu moramo vedeti, da je uvrstitev med prvih šest na olimpijskih igrah ne glede na vse vrhunski rezultat."

Maja Dahlqvist je do zdaj dobile vse šprinte v sezoni.

Švedinja trenutno najbolj suverena, a ne nepremagljiva

Po dozdajšnjih tekmah se zdi, da bosta največji nasprotnici Anamarije Lampič in Eve Urevc Maja Dahlqvist in Jonna Sundling. Prva je do zdaj zmagala na vseh posamičnih šprintih na tekmah svetovnega pokala, Švedinji pa sta dobili tudi ekipni šprint v Dresdnu. Našega sogovornika ne preseneča, da sta Švedinji tako dobri.

"Pravzaprav ne. Govoril sem s švedskim trenerjem, ki mi je dejal, da je Maja zelo dobro pripravljena. Jonna Sundling se je vrnila prvič po poškodbi in je že zmagala v kvalifikacijah. Tudi interni dvoboji znotraj reprezentanc … Jonna namreč nikakor ne prenese, da je Maja boljša, in se poskuša dokazati. Takšne stvari velike reprezentance, v primerjavi z našo, vlečejo naprej. Oni imajo interne dvoboje že na samih treningih. Pri nas se lahko na treningu pomerita Ana in Eva, ampak nas je v primerjavi s preostalimi premalo. Maja je sicer suverena, ampak daleč od tega, da bi bila nepremagljiva."