Brat in sestra zmagala v Švici, Lampičeva do rezultata sezone na razdalji

Finka Kerttu in Iivo Niskanen, brat in sestra, sta zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v švicarskem Lenzerheideju. Na drugi tekmi novoletne turneje je bila na 10 km v klasični tehniki Anamarija Lampič 19. (+1:16,2) in je s tem prvič v sezoni končala med najboljšo dvajseterico na razdalji.

Drugi dan 16. tekaške novoletne turneje je prinesel preizkušnjo na razdalji v klasičnem koraku. Na začetku ženske tekme na 10 km je močno snežilo, kar je še otežilo razmere na današnji preizkušnji. Na startu so bile tri Slovenke, ob Anamariji Lampič še Anita Klemenčič in Anja Mandeljc. Lampičeva je dobro začela s 15. mestom na 2,4 km, nato je malce popustila in je na polovici proge imela 21. čas, v drugi polovici preizkušnje pa je znova malce dodala in končala na 19. mestu, kar je njen najboljši rezultat na razdalji v tej sezoni.

Lampičeva je za presenetljivo zmagovalko, Finko Kerttu Niskanen, zaostala 1:16,2 minute. Druga je bila Švedinja Ebba Andersson z 18,2 sekunde zaostanka, tretja pa Rusinja Natalija Neprijajeva s 30,5 sekunde zaostanka. Anja Mandeljc je z zaostankom 4:21,9 minute končala na 74. mestu, Anita Klemenčič pa je z zaostankom 5:10,0 minute končala na 78. mestu.

Zmagovalka Kerttu Niskanen Foto: Guliverimage

"Mislim, da moram biti zadovoljna. Razmere so bile danes težke, to je bila dolga desetka, mislim, da v povprečju tri minute daljša kot običajno. Mislim, da smo danes imeli dobre smuči, prijelo je in steklo. Suvereno sem šla od starta do cilja. Nisem imela kaj preveč izgubiti. Poznalo se je, da sem včeraj štirikrat tekla. Lahko rečem, da je za sprinterje Tour veliko težji kot za specialiste za razdaljo. Zadnji po navadi opravijo le kvalifikacije v sprintu in nato že počivajo in imajo tako skoraj dva prosta dneva. Preostalim, ki pridemo do finala, se nam poznajo tisti štirje kilometri več, ki jih oddelamo," je po tekmi dejala Lampičeva.

Menila je, da je največ časa danes izgubljala ob drugem prihodu na stadion in potem na najdaljšem vzponu. "Zagotovo sem tam izgubljala največ, vsak krog po 20 sekund. Preostali deli so mi ustrezali, proga je razgibana in mi leži. Nisem bila tako daleč zadaj, najmanj letos. Lahko pozitivno nadaljujem. Startam na vseh naslednjih tekmah na turneji. Jutri je dan za počitek. Najprej nas čaka vožnja na drugo prizorišče, nato malo regeneracije, popoldne pa bomo šli na smuči in pogledat progo v Oberstdorfu. Ena, dve, tri bo tu še desetka v prosti tehniki in potem še sprint. Hitro bo šlo," se je v nadaljevanje novoletnega programa ozrla Lampičeva.

V skupnem seštevku novoletne turneje je vodstvo prevzela Niskanenova pred zmagovalko sprinta v torek ter branilko naslova Jessie Diggins iz ZDA. Ta je bila danes 16. Tretja je na turneji Neprjajeva, šesta pa Lampičeva z 52 sekundami zaostanka.

Ličef 81.

Na 15 km je bil najboljši Finec Iivo Niskanen, drugi je bil dvakratni zaporedni zmagovalec novoletne turneje Rus Aleksander Boljšunov (+19,3), tretji Norvežan Paal Golberg (+25,2), četrti pa rojak zadnjega in vodilni v svetovnem pokalu Johannes Hoesflot Klaebo (+34,3).

Edini Slovenec med 105 tekmovalci na startnem seznamu Miha Ličef je bil 81. (+4:18,2). Med 81 tekačicami sta bili še dve Slovenki, Anja Mandeljc je bila 74. (+4:21,9), Anita Klemenčič pa 78. (+5:10,0).

Po prostem dnevu bo na zadnji dan leta 2021 v Oberstdorfu preizkušnja na razdalji v prosti tehniki s skupinskim startom.

Izidi, klasična tehnika, ženske, 10 km: 1. Kerttu Niskanen (Fin) 17:04,0

2. Ebba Andersson (Šve) +18,2

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 30,5

4. Krista Parmakoski (Fin) 34,0

5. Frida Karlsson (Šve) 44,6

6. Teresa Stadlober (Avt) 45,8

...

19. Anamarija Lampič (Slo) 1:16,2

74. Anja Mandeljc (Slo) 4:21,9

78. Anita Klemenčič (Slo) 5:10,0

... Svetovni pokal, skupno (12): 1. Maja Dahlqvist (Šve) 464

2. Frida Karlsson (Šve) 437

3. Jessie Diggins (ZDA) 394

4. Therese Johaug (Nor) 375

5. Rosie Brennan (ZDA) 328

6. Anamarija Lampič (Slo) 292

....

24. Eva Urevc (Slo) 114

... Novoletna turneja (2): 1. Kerttu Niskanen (Fin) 29:45

2. Jessie Diggins (ZDA) +0:29

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 0:30

...

6. Anamarija Lamčpič (Slo) 0:52 Izidi, klasična tehnika, moški, 15 km: 1. Iivo Niskanen (Fin) 34:51,7

2. Aleksander Boljšunov (Rus) +19,3

3. Paal Golberg (Nor) 25,2

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 34,3

5. Ivan Jakimuškin (Rus) 34,6

6. Francesco de Fabiani (Ita) 54,1

...

81. Miha Ličef (Slo) 4:18,2 Svetovni pokal, skupno (12): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 581

2. Richard Jouve (Fra) 343

3. Aleksander Boljšunov (Rus) 342

4. Sergej Ustjugov (Rus) 315

5. Erik Valnes (Nor) 311

6. Aleksander Terentjev (Rus) 276

...

99. Vili Črv (Slo) 7 Novoletna turneja (2): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 37:02

2. Paal Golberg (Nor) +0:14

3. Iivo Niskanen (Fin) 0:36

4 Aleksander Boljšunov (Rus) 0:44

...



Preberite še: