V Franciji zaradi omikrona odpovedali tekaške tekme

Prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskem teku v francoskem Les Roussesu so sporočili, da so zaradi poslabšanja pandemičnih razmer in skrbi o možnosti izvedbe tekem v prihajajočih tednih odpovedali prireditev.