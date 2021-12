Obrnil je ploščo in zadihal

"Brez posebne filozofije. Tako kot vedno, dan za dnem, skok za skokom," je najboljši slovenski skakalec Anže Lanišek pogledal proti prihajajoči novoletni turneji. Vesel je, da se je njegova forma po nekaj slabših predstavah, ki so se zgodile po veliki zmagi v Ruki, spet dvignila in da bo lahko konkurenčen za najvišje uvrstitve.

Pred smučarskimi skakalci je prvi od treh vrhuncev v tej sezoni (pred njimi so še olimpijske igre v Pekingu in svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu). Čez teden bo prišel čas za začetek 70. novoletne turneje, na kateri bodo poskušali vidno vlogo igrati tudi slovenski orli.

Najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu Anže Lanišek ima mešane spomine na turnejo štirih skakalnic. Do zdaj se mu v skupnem seštevku še ni uspelo zavihteti med najboljšo deseterico. Zelo blizu ji je bil lani, ko se mu je ponesrečilo na zadnji postojanki v Bischofshofnu. Na skakalnici, kjer je doživel prvo zmago v celinskem pokalu, in to pri vsega 15 letih. Lani je prišel na zadnjo postajo prestižne turneje štirih skakalnic kot šesti v skupnem seštevku in z lepo popotnico, potem ko je bil v Innsbrucku drugi in za vsega 0,7 točke zaostal za premierno zmago v svetovnem pokalu. Nato se mu je ponesrečilo v kvalifikacijah, kot pravi sam, pa je bila to lekcija: "Šel sem naprej. Ni bilo konec sveta, sezona je šla naprej. Dobil sem medaljo na svetovnem prvenstvu."

"Dobil sem takšno preizkušnjo in treba je bilo iti čez njo"

Premierno zmago v svetovnem pokalu je dočakal v tej sezoni. Za vedno se bo z največjim veseljem spominjal Ruke, kjer je pokoril vso konkurenco Trenutno četrti skakalec je nato padel v manjšo krizo, a se kljub vsemu uvrščal med dobitnike točk. Vse skupaj se je izboljšalo na zadnji postojanki pred turnejo v Engelbergu, kar je dober obet za nadaljevanje.

V Ruki je prvič v karieri stal sam na vrhu odra za zmagovalce v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

"Ni bilo najbolj enostavno. Želja je vedno, da na vsaki tekmi zmagaš. A ne gre vedno tako. Najbolj si želim, da bi vedno dobro skakal. Da bi imel čim manj težav s položajem, postavitvijo vsega skupaj. Ni bilo lahko. Ravno zaradi tega, ker sem v Visli v prvi seriji na ekipni tekmi dobro skočil in bi me lahko odneslo dlje. Dobil sem takšno preizkušnjo in treba je bilo iti čez njo. Ne glede na vse sem osvajal točke, bil zraven. V Engelbergu se je hitro videlo, ko sem obrnil ploščo in zadihal," je razložil Lanišek, ki ga danes v Planici čaka državno prvenstvo.

V vmesnem času se je ubadal s svojimi mislimi, se poskušal čim bolj umiriti in sproščati telo: "Zelo zategnjen sem bil. V Klingenthalu noga ni naredila popolnoma nič. Povsem nasprotno je bilo. Noge so bile mehke, zgornji del trd. Moralo bi biti obratno. Delal sem bolj za psihološko kot fizično pripravljenost. Miselnost sem želel spremeniti."

Ne bo prehiteval dogodkov

Zaveda se, da je ob pravem poteku sposoben odlične uvrstitve na novoletni turneji, a se z rezultati ne ubada. Osredotočen je na dobro izvedbo skokov. In ti ga bodo ponesli do vidnejših uvrstitev, kar dokazuje tudi v tej sezoni: "Brez posebne filozofije. Tako kot vedno, dan za dnem, skok za skokom. Vedno si želim lepega rezultata. Sezona je zame sama po sebi vrhunec. Za medije je toliko bolj. Tudi prazniki so, ljudje bolj gledajo, spremljajo. Malce drugače je kot pri meni. Zame je navadna tekma. Poskuša se narediti tako, da je čim manj sprememb med samimi tekmami. Ali je državno prvenstvo, svetovno prvenstvo, novoletna turneja, olimpijske igre … Vsako tekmo poskušam oddelati maksimalno, čim bolj sproščeno." Foto: Guliverimage

Slovenska reprezentanca bo na prvo postojanko v Oberstdorf odpotovala 27. decembra, ko bodo morale vse reprezentance prestati PCR-teste nemškega organizatorja. Dan pozneje bodo kvalifikacije za sredino tekmo, ko se bodo na široko odprla vrata v lovu za zlatega orla.

Junak pretekle izvedbe je bil Poljak Kamil Stoch, ki je turnejo osvojil trikrat v zadnjih petih letih. Poljaki, ki so slabo vstopili v to sezono, so se v preteklih letih veselili kar štirikrat. Ob Stochu se je zlatega orla predlani razveselil še Dawid Kubacki. Edini nepoljski skakalec je bil Rjoju Kobajaši, ki se je tako kot Sven Hannawald in Stoch pohvalil s pokrom zmag. Tudi letos je Japonec po prikazanem osrednji favorit za končno zmago.

Od slovenskih skakalcev je turnejo uspelo osvojiti Primožu Peterki (1997) in Petru Prevcu (2016).