Ob hitrih domačinih smukaška vrnitev Klemna Kosija

Uvodni trening pred sobotno smukaško klasiko v Wengnu je minil po domačih notah. Med deseterico so bili namreč kar trije Švicarji, do 30. mesta še dva, prav na 30. mestu tudi slovenski državljan Niels Hintermann. A pomembneje je, da je bil prepričljivo najhitrejši lanskoletni zmagovalec Beat Feuz, ki je kar za sekundo in 16 stotink prehitel rojaka Maura Caviezla. Tretji pa je bil na kultni 4.270 metrov dolgi progi Lauberhorn Avstrijec Matthias Mayer (+1,27).

Kosijeva vrnitev

Kljub previdnejši in posledično počasnejši predstavi je svojevrstno zmago na prvem od predvidenih dveh treningov slavil Klemen Kosi. Potem ko si je pred tremi tedni pri grdem padcu v Bormiu zlomil nos in ličnico ter "pridelal" nekaj odrgnin in podplutb, se je namreč prvič podal na tekmovalno progo. Mariborčan, ki v Wengnu zgolj trenira in se (še) ne bo boril za smukaške točke, je za Feuzem zaostal sedem sekund in 87 stotink (69. čas), glavnino zaostanka pa je "pridelal" v spodnjem delu proge.

Čater najhitrejši Slovenec

Kaj pa preostali Slovenci? Tudi tokrat niso bili med najboljšimi. Najhitrejšo smučino je med šesterico našel "dolžnik" Martin Čater, ki v obliki višje štartne številke plačuje ceno rezultatsko slabšega začetka sezone. Tokrat je postavil 29. čas (+3,57). Boštjan Kline (+4,33) je bil 35., Miha Hrobat (+5,28) 44., Tilen Debelak (+5,99) 54., Štefan Hadalin (+9,00) pa 74.

Vodilni smukač svetovnega pokala Beat Feuz je pokazal zobe. Foto: Getty Images

Trojni program

V četrtek bo v znamenitem švicarskem smučarskem prizorišču potekal še drugi trening. V petek bo na sporedu prva kombinacija v sezoni, zaradi katere progo na smukaških treningih spoznava tudi Hadalin, sledi pa tradicionalni konec tedna s sobotnim smukom in nedeljskim slalomom. Zaradi trojnega programa je v Wengnu zbrana tudi velika večina slovenske moške reprezentance. Izjema je pravzaprav le najboljši – Žan Kranjec, ki v nedeljo ne bo nastopil na slalomu. Te dni trenira v Kranjski Gori, nato pa ga čaka še dodatni sklop kondicijske vadbe.