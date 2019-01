Mikaela Shiffrin dva zavoja pred konkurenco

Američanka Mikaela Shiffrin je v pravi zimski pravljici na Kronplatzu prišla do svoje 53. zmage. Meta Hrovat na sedmem mestu do drugega najboljšega rezultata v karieri.

Po številnih vremenskih težavah, ki krojijo program svetovnega pokala, je italijanska preizkušnja minila v pravi sončni zimski pravljici. S pravo veleslalomsko pravljico pa je na progi Erta postregla tudi Mikaela Shiffrin. Prepričljivo je vodila že po prvi vožnji, a se v drugo ni pustila zmesti. Ohranjala je visoko dinamiko zavojev ter brez večje napake postavila drugi čas druge vožnje. Malce hitrejša je bila le Tessa Worley, ki pa je v skupnem seštevku vendarle zaostala za sekundo in 21 stotink. Na stopničkah pa se jima je pridružila še Italijanka Marta Bassino.

V velikem slogu se je zavihtela do desete zmage v sezoni, s katero je dokazala, da ob pravi odločnosti ni nepremagljiva le v slalomu, temveč je zavoj ali dva pred tekmicami tudi v drugi tehnični disciplini. S stotimi točkami je prevzela tudi vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Prav mali globus, ki ga v tej disciplini še nima, pa je tudi eden od njenih ciljev.

Meta Hrovat (7. mesto) tako dobra v sezoni 2018/19 še ni bila. Foto: Getty Images

Učne ura oziroma pol minute

Pravo veleslalomsko lekcijo je sicer Shiffrininova tekmicam odčitala v prvi vožnji. Predvsem v spodnjem delu proge konkurenci vzela mero. Tako Tessa Worley kot tudi Petra Vlhova (po prvem teku tretja, na koncu pa četrta) sta bili v zgornjem delu proge celo hitrejši od Američanke. A ta je nato v zgolj nekaj zavojih prestavila v višjo prestavo, tako da je imela pred prvo kar sekundo in 39 stotink prednosti, pred drugo pa še tri stotinke več.

V drugem poskusu ni branila prednosti, temveč je še enkrat napadla. Z veliko prednostjo je tako slavila že 53. zmago v karieri (osmo v veleslalomu), po kateri je dejala: "Vrhunska tekma na odlični progi. V veleslalomu se tako dobro še nisem počutila. Tekma pa zaradi tega še zdaleč ni bila lahka."

Visoka ocena tudi Meti Hrovat

Z nasmehom in dvignjenima rokama pa se je v ciljnem izteku zaustavljala tudi Meta Hrovat. Potem ko je bila po prvi vožnji deveta, je v drugo dvignila raven tveganja in s četrtim časom finala pridobila dve mesti. Potem ko je zaradi težav z gležnjem izpustila decembrski veleslalomski preizkušnji v Courchevelu in na Semmeringu, je zdaj dokončno potrdila uspešno vrnitev.

Velja izpostaviti, da je to drugi najboljši rezultat Hrovatove v svetovnem pokalu. Boljša je bila le pred dobrim letom, ko je s tretjim mestom v Lenzerheideju prišla do svojih prvih in zaenkrat edinih stopničk v karieri. Tokratni dosežek pa je tudi dober obet pred Zlato lisico, ki bo na sporedu 1. in 2. februarja.

Marta Bassino prvič v sezoni na stopničkah. Foto: Reuters

Osamljena finalistka

Hrovatova je bila sicer edina slovenska finalistka, s čimer je razkrila nič kaj spodbudno stanje v slovenski ženski reprezentanci, ki so jo prizadele tudi zdravstvene težave. Medtem ko Tina Robnik po marčevski poškodbi še ni nared za tekmovalno vrnitev, pa je Ana Drev staknila hudo poškodbo kolena, zaradi katere je zanjo sezona že končana, še zdaleč pa ni izključen niti zaključek karieri.

Tokrat sta se v finale skušali prebiti Ana Bucik in Neja Dvornik, a je bila zanju časovna letvica na progi, ki jo je postavil trener Denis Šteharnik, previsoko postavljena. Prva je bila na 34. mestu od trideseterice oddaljena za prav 34 stotink sekunde. Dvornikova pa je pristala na 44. mestu, 4,55 za Shiffrinovo in osem desetink od prvih točk.

Tudi v Cortini z enim orožjem, toda …

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Cortino d'Ampezzo, kjer bo ob koncu tedna na sporedu trojni program hitrih disciplin. Poleg klasičnega dvojčka bo slikovito olimpijsko prizorišče gostilo še odpovedani smuk iz St. Antona. Tudi v tem primeru lahko pričakujemo le eno Slovenko med dobitnicami točk, a tudi v tem primeru v boju za najvišja mesta. Še višja. To bo seveda Ilka Štuhec, ki je zadnje priprave opravila v Ultentalu.

Med smukaškimi tekmicami Štuhčeve, ki je bila predlani v Dolomitih prva in tretja, lani pa zaradi poškodbe le gledalka, pa ne bo današnje zmagovalke Shiffrinove. Američanka naj bi namreč izpustila oba smuka, verjetno pa se bo udeležila nedeljskega supervelelslaloma.