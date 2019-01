Hirscher v svojem svetu, Hadalin v elitni deseterici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tradicionalnem slalomu v švicarskem Adelbodnu je bilo spet vse v znamenju Avstrijca Marcela Hirscherja, ki drugič zapored zapušča to prizorišče z dvojčkom, potem ko je zmagal dvakrat zapored tudi v veleslalomu. Na odlično deseto mesto se je zavihtel Štefan Hadalin.

Avstrijec Marcel Hirscher se je v prvem teku na progo podal kot tretji in ni pokazal najboljše vožnje. Za velikim konkurentom Henrikom Kristoffersnom je zaostal pet stotink, vendar je slednji naredil veliko napako, sicer bi bil zaostanek še večji. A nista bila povsem pri vrhu prvega teka, saj je pred njiju skočil 23-letni Avstrijec Marco Schwarz, ki je vodil že na zadnjem slalomu v Zagrebu, nato pa v drugo odstopil.

Hirscher je v drugo stopil na plin in po prihodu v cilj prevzel vodstvo. Norvežan Kristoffersen je bil bolj zadržan, napako naredil že takoj po štartu, in zapravil možnost prvega mesta.

Vse oči so bile uprte v mladega Avstrijca, ki je tako kot po Zagrebu spet odstopil, in priložnost za vrhunski dosežek je splavala po zlu.

Za Hirscherja je to 67. zmaga v svetovnem pokalu, deveta v tej sezoni. Zmagal je že včeraj v veleslalomu in v Adelbodnu tako že drugič zapored zmagal na obeh preizkušnjah. Sicer pa je v tem švicarkskem smučarskem središču že petkrat zmagal v najbolj tehnični disciplini.

Odličen nastop Hadalina

Odlično se je v težkih razmerah znašel slovenski smučar Štefan Hadalin. Po prvem teku je bil 13., v drugo pa se zavihtel povsem na rep elitne deseterice. To je njegova druga najboljša posamična uvrstitev v svetovnem pokalu, potem ko je bil lani decembra v Saalbachu osmi.

Štefan Hadalin ima z desetim mestom razlog za zadovoljstvo. Foto: Reuters

"Oba nastopa sta bila na zelo visokem nivoju. V finalni vožnji, kljub temu, da sem bil na trinajstem mestu, sem se precej dobro zbral in naredil maksimum in s prikazanim sem zadovoljen. Sploh v prvem teku je bilo psihološko zelo zahtevno, saj sta dve ničli le dve ničli. A za vsako tekmo se poskušam pripraviti kot na tekmo zase. Štartaš iz ničle, z nobeno predhodno obremenitvijo. Tudi danes sem se poskušal tako pripraviti in očitno mi je uspelo," je bil po tekmi zadovoljen Hadalin.

Nato je dodal še nekaj besed o sami progi v Adelbodnu. "Je precej težka, a mi je zelo všeč. Že od malih nog sem si želel tu smučati. Sploh slalom ima neko posebno stvar v sebi, to zadnjo strmino in tako naprej. Je svojevrsten slalom, veliko taktike in pametnega smučanja je potrebnega na taki progi, nič ne gre z glavo skozi zid. Očitno se tu dobro znajdem, tu sem osvojil tudi svoje prve točke. Tu je dobro tekmovati, gledalcev je veliko, atmosfera je dobra, tako da sem zelo užival," je še sklenil slovenski smučar.

Jakob Špik je osvojil 41. mesto, Žan Kranjec pa 52. mesto.