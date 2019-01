Hirscher znova brez konkurence, odlična predstava Žana Kranjca

Žan Kranjec je pred 24 dnevi krstno zmagal v svetovnem pokalu, ko je v Saalbachu prehitel vso konkurenco. Tokrat je po prvi vožnji zasedal deseto mesto, za vodilnim Norvežanom Henrikom Kristoffersenom pa je zaostajal nekaj manj kot sekundo. Kranjec je v drugo prikazal še boljšo vožnjo, tekmo pa je končal na petem mestu. V finalu je bil razred zase vodilni v seštevku svetovnega pokala Marcel Hirscher, ki je po prvi vožnji zasedal drugo mesto. V finalu je z brezhibno predstavo z naskokom ugnal vso konkurenco in dosegel že svojo 66. zmago v karieri.

Stefan Luitz, ki so mu ta teden odvzeli zmago iz Beaver Creeka (med obema tekoma si je pomagal s kisikovo bombo, kar je v nasprotju s pravili FIS), je bil po prvi vožnji četrti, v finalu pa je odstopil.

Štefan Hadalin je v prvi vožnji zaostal za več kot štiri sekunde, kar je bilo premalo za uvrstitev v finale.

Skupno (19):

1. Marcel Hirscher (Avt) 876

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 511

3. Alexis Pinturault (Fra) 444

4. Max Franz (Avt) 408

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 392

6. Aksel Lund Svindal (Nor) 369

7. Dominik Paris (Ita) 366

8. Beat Feuz (Švi) 353

9. Loic Meillard (Švi) 344

10. Vincent Kriechmayr (Avt) 336

...

18. Žan Kranjec (Slo) 235

60. Klemen Kosi (Slo) 58

70. Štefan Hadalin (Slo) 45

77. Martin Čater (Slo) 36

88. Boštjan Kline (Slo) 25

115. Miha Hrobat (Slo) 11



Veleslalom (6):

1. Marcel Hirscher (Avt) 540

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 302

3. Alexis Pinturault (Fra) 276

4. Loic Meillard (Švi) 234

5. Matts Olsson (Šve) 217

6. Thomas Fanara (Fra) 215

7. Žan Kranjec (Slo) 211

8. Mathieu Faivre (Fra) 178

9. Tommy Ford (ZDA) 176

10. Thomas Tumler (Švi) 141

...



Vir: STA