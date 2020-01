Kako se bo na drugi postaji novoletne turneje odrezala peterica Slovencev?

Peter Prevc, ob Primožu Peterki edini Slovenec, ki je dobil novoletno turnejo, se je izkazal že v kvalifikacijah, v katerih je zasedel tretje mesto. Bil je eden od petih skakalcev, ki so preleteli 140 metrov.

Po prvi tekmi novoletne turneje, ki se bo po Garmischu preselila v Avstrijo, je v vodstvu branilec zlatega orla Rjoju Kobajaši. Japonec je lani dobil vse štiri tekme turneje, tudi letošnjo je začel z zmago. Če bi zmagal tudi danes, bi postal prvi skakalec v zgodovini s šestimi zaporednimi zmagami na novoletni turneji. Na drugem mestu je Karl Geiger, na tretjem pa David Kubacki. Najvišje od Slovencev je Domen Prevc na devetem mestu.

Predskakalci spijo v hotelskih hodnikih

Trener norveških smučarskih skakalcev Alexander Stöckl je bil zelo kritičen do prirediteljev tekme v Garmisch Partenkirchnu. Očita jim slabo organizacijo. "Od zunaj vse izgleda odlično organizirano, a to je tudi vse. Predskakalci spijo v hotelskih hodnikih, za male ekipe ni kontejnerjev. To me prav nič ne zabava, gospod predsednik," je tvitnil Stöckl.

Tokrat se očitno Nemci niso izkazali z organizacijo. Norveški časnik VG je povzel Stöckla, ki pravi, da so morali gostje ponoči v hotelskem hodniku stopati čez spečega predskakalca, da so lahko prišli do skupnih kopalnic. "To je škandal in nikakor profesionalna organizacija" je še dejal Avstrijec. STA