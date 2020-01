Norvežanom biatlonska štafeta, Slovenci šesti

Norvežani Lars Hlege Birkeland, Erlend Bjoentegaard, Johannes Dale in Vetle Sjaastad Christiansen so zmagovalci štafetne preizkušnje biatlonskega svetovnega pokala v Oberhofu. Na 4 x 7,5 km so za 4,4 sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Nemci z 48,8 sekunde zamude. Slovenija je bila šesta z zaostankom 2:43,7 minute.

Za Slovenijo so tekmovali Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan. Ti so končali brez kazenskega kroga, imeli pa so 14 poprav. Norvežani so ob osmih popravah morali dvakrat v kazenski krog, Francozi prav tako ob dveh popravah manj, Nemci pa so dvema kazenskima krogoma dodali še 14 poprav.

V nedeljo bo v Oberhofu še tekma s skupinskim startom.

Izidi:

1. Norveška 1:19:32,3 (2+8)

(Lars Helge Birkeland, Erlend Bjoentegaard, Johannes Dale, Vetle Sjaastad Christiansen)

2. Francija + 4,4 (2+6)

(Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet)

3. Nemčija 48,2 (2+14)

(Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Benedikt Doll)

4. Rusija 1:09,0 (0+9)

5. Belorusija 1:54,0 (1+12)

6. Slovenija 2:43,7 (0+14)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)

...