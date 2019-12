Boe še enkrat razred zase, Fak v dramatični tekmi do 13. mesta

Norvežan Johannes Thingnes Boe je dobil tudi tekmo s skupinskim startom na biatlonskem svetovnem pokalu v francoskem Le Grand Bornandu in dosegel še peto zmago v sedmem nastopu letos. Zelo dobro je nastopil tudi Jakov Fak in v lovu na tekmece na koncu zasedel 13. mesto.

Fak je prvo letošnjo tekmo s skupinskim startom, v strokovnih krogih jo nekateri imenujejo tudi formula 1 biatlona, začel slabo in moral po prvem streljanju dvakrat v kazenski krog ter šel v nadaljevanje tekme kot 25. S strelskimi ničlami na ostalih treh postankih pa je napredoval na 19., 16. in 13. mesto po zadnjem postanku.

Skupaj s Fakom so s strelišča odšli Nemec Johannes Kuehn, Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen in drugi Nemec Benedikt Doll. V zadnjem krogu je Faku uspelo prikazati enega boljših tekaških nastopov in prednost pred tekmeci je celo povečal, nazadnje se je znebil še Kuehna in obdržal 13. mesto.

V ospredju se je Boe igral s konkurenco in praktično vodil od starta do cilja. Po prvem streljanju je imel štiri sekunde naskoka pred tekmeci, po drugem 18, po tretjem, ko je moral v kazenski krog, 24 in po zadnjem 46. Že po treh streljanjih so z izjemo prvih dveh zasledovalcev vsi za Boejem zaostajali več kot minuto.

V končnici sta od drugem in tretjem mestu odločala starejši med brati Boe Tarjei in Francoz Emelien Jacquelin. Odločitev je podla na strelišču, ko je moral Boe v kazenski krog in 24-letni Francoz je to izkoristil za drugo mesto in najboljšo uvrstitev v karieri. Tudi ta tekmovalca sta zgrešila po en strel.

V Franciji bo danes že ženska tekma brez slovenske udeležbe. Nato biatlonci odhajajo na novoletni odmor. Johannes Thingnes Boe je zaradi rojstva prvega otroka napovedal premor v januarju, čeprav obstajajo možnosti, da se vrne na tekmo na Pokljuki, ki bo generalka pred svetovnim prvenstvom v Italiji. V nadaljevanju sezone bo zato zanimivo videti, kaj zanj to pomeni v boju za skupno zmago v svetovnem pokalu, ki jo je osvojil lani.

Mlajši med brati Boe ima 374 točk, za 61 točk zaostaja njegov brat Tarjei, Francoz Quentin fillon Maillet pa že za 93. Pokljuka bi Boeju zanesljivo omogočila, da se bori tudi za veliki kristalni globus. Fak je v skupnem seštevku na 20. mestu.