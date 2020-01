Natančni Fourcade do zmage, Fak kot edini Slovenec na zasledovanje

Francoz Martin Fourcade je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. S strelsko ničlo je za 25,5 sekunde ugnal rojaka Emiliena Jacquelina in za 33 Nemca Johannesa Kühna, ki sta zgrešila po enkrat. Med Slovenci je 16. mesto osvojil Jakov Fak, ki je bil na strelišču nenatančen enkrat in zaostal 1:43,9 minute.

V močnem dežju je Fourcade pokazal vse svoje izkušnje in na progi, ki so jo prireditelji zaradi dežja spremenili in prestavili na žensko traso, je bil eden med le sedmimi tekmovalci, ki so zadeli vseh 10 tarč, kar je bila osnova za drugo zmago v sezoni 2019/20 po slavju v Östersundu. Fourcade, sedemkratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, je dosegel že 74. zmago v karieri.

Tekma je pokazala, da so se ostali borili le za drugo mesto, odločala pa je mirnost pri streljanju stoje. V končnici si je 24-letni Francoz priboril tretje stopničke v karieri, štiri leta starejši Nemec pa druge.

Ostali slovenski tekmovalci so bili v težkih pogojih daleč od pričakovanj in ostali tudi brez zasledovanja. Miha Dovžan je bil z eno napako na strelišču 78., Klemen Bauer se je v kazenskem krogu zavrtel trikrat in bil 91., Rok Tršan pa je s prav tako tremi napakami zasedel 99. mesto.

Viroza pustila posledice

Fak je zgrešil že na prvem streljanju, a v smučini nekako obdržal stik z najboljšimi. Pri ostalih Slovencih pa izstopajo veliki zaostanki. Dovžan je z eno napako zaostal tri minute in pol, Bauer 4:11, Tršan pa 4:33.

"Prav vsi so pred tednom dni še prebolevali virozo in že pred odhodom v Nemčijo smo vedeli, da je tekaška forma uganka. Jakov Fak je sicer dal vse od sebe, a je čez praznike izgubil 11, 12 dni treninga, nikakor pa nismo želeli ponoviti napake in ga prekmalu poslati nazaj na sneg. Njegov nastop je zato zelo dober, posebej, ker je bil danes sneg zelo počasen in je nastop zato še toliko težji," je po tekmi povedal glavni trener Uroš Velepec.

Ta je za Klemna Bauerja ocenil, da je danes morda tudi malce prehitro začel. "Na koncu je nato popustil tudi zato, ker nas jutri čaka pomemben nastop v štafeti. Tekma se ni izšla Roku, Miha pa jo je vzel bolj za trening, saj je še pred dvema dnevoma kašljal in zato ni šel povsem na polno. Pomembno je, da formo dvignemo za Pokljuko in nato za svetovno prvenstvo v Anterselvi."

Je pa Velepec dodal, da so imeli slovenski tekmovalci in tekmovalke že precej boljši material kot na prejšnjih tekmah, ko je bila priprava smuči eden od razlogov za slabše uvrstitve.

Johannes Thingnes Boe vztraja na vrhu

V svetovnem pokalu še vedno vodi zmagovalec petih tekem v sezoni Norvežan Johannes Thingnes Boe (374 točk), ki ga zaradi rojstva otroka ni v Oberhofu, izpustil pa bo tudi tekmo prihodnji teden v Ruhpoldingu. Za njim sta starejši brat Tarjei (330) in današnji zmagovalec Fourcade (327). Fak je 18. (142).

Velja dodati, da imajo prireditelji v Oberhofu izredne težave s snegom, saj ga zaradi visokih temperatur ne morejo izdelati s sicer pripravljenimi 37 topovi in za potrebo tekme so pripeljali tudi 30 tovornjakov snega iz 400 km oddaljenega Gelsenkirchna, kjer je tik pred novim letom potekala ekshibicijska tekma.

V soboto sta na sporedu obe štafetni tekmi.

Izidi: moški, 10 km: 1. Martin fourcade (Fra) 25:27,2/0

2. Emilien Jacquelin (Fra) + 25,5/1

3. Johannes Kühn (Nem) 33:0/1

4. Matvej Jelisejev (Rus) 41,1/0

5. Aleksander Loginov (Rus) 47,8/1

6. Simon Desthieux (Fra) 49,8/1

...

16. Jakov Fak (Slo) 1:43,9/1

78. Miha Dovžan (Slo) 3:32,8/1

91. Klemen Bauer (Slo) 4:11,2/3

99. Rok Tršan (Slo) 4:33,6/3 Svetovni pokal skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 374 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 330

3. Martin Fourcade (Fra) 327

4. Emilien Jacquelin (Fra) 311

5. Aleksander Loginov (Rus) 305

6. Simon Desthieux (Fra) 304

...

18. Jakov Fak (Slo) 142

53. Klemen Bauer (Slo) 23

62. Rok Tršan (Slo) 16

70. Miha Dovžan (Slo) 6

