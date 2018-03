Norveška veselica v Vikersundu, Domen Prevc pa tik pod stopničkami

Vikersund, posamična tekma

Na zadnji tekmi norveške turneje Raw air so na letalnici v Vikersundu smučarski skakalci obračunali še na posamični preizkušnji. Zmagal je Norvežan Robert Johansson, na stopničkah pa sta se mu pridružila rojaka Andreas Stjernen in Daniel Andre Tande. Izkazal se je tudi Domen Prevc, ki je zasedel nehvaležno četrto mesto.

Mlajši od bratov Prevc je bil najboljši slovenski letalec že po prvi seriji, ko je z 229 metri (207,4 t) zasedel šesto mesto, v drugo pa je potrdil izvrstno dnevno formo, pristal pri 239,5 metrih (431,3 t) in moral na koncu premoč priznati le neverjetnemu norveškemu triu, ki je bil danes razred zase.

Do točk so prišli tudi Tilen Bartol (225,5 in 202 m/391,5 t), Peter Prevc (201 in 232,5 m/385,3 t), zasedla sta 13. in 14. mesto, pa Jernej Damjan (212 in 189,5 m/356,6 t) na 24. in Nejc Dežman (201 in 181 m/323,6 t) na 28. mestu, medtem ko se Anže Lanišek (182,5 m/147,6 t) ni uvrstil v finalno serijo.

Stochu turneja in kristalni globus

Prva tri mesta na tekmi so zasedli domači, norveški skakalci. Zmagal je Robert Johansson (232 in 246 m/444,3), drugi je bil Andreas Stjernen (239 in 235 m/238,9), tretji pa Daniel Andre Tande (231,5 in 243 m/436,6).

Zmago na turneji Raw air je osvojil Poljak Kamil Stoch, ki si je še pred koncem sezone zagotovil tudi kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. V tem ima Stoch 1243 točk in neulovljivo prednost pred Richardom Freitagom, ki ima pred zadnjima tekmama 990 točk. Najboljši Slovenec je še vedno Damjan na 16. mestu, a ima le tri točke prednosti pred Petrom Prevcem na 17. mestu.

Peter Prevc je bil najboljše uvrščeni slovenski skakalec na turneji Raw air. Foto: Reuters

Peter Prevc: Pred Planico ne bom veliko razmišljal

Peter Prevc je turnejo Raw air končal na 10. mestu: "Prvi skok se mi danes res ni izšel po željah. Naredil sem grobo napako pri odskoku in sem bil kar zelo jezen, ko sem odhajal na vrh za drugi polet. Drugi skok pa je uspel toliko bolje in prinaša zadoščenje ob koncu turneje, a grenak priokus vseeno ostaja. Turneja se mi fizično niti ni zdela tako naporna kot psihično. Vsakdanje razmišljanje o tem, kaj lahko izboljšaš, ker veš, da se še da, te kar utrudi. Na koncu si pošteno utrujen od tega. Pred Planico ne bom veliko razmišljal. Potrebno bo osvežiti nogi in telo, da se odpočijeta in nato s prvim skokom nadaljevati tam, kjer sem danes zaključil."

Domen Prevc: Šel sem bolj "na ziher" in vse se je razpletlo v redu

Za Petrom Prevcem je bil drugi najboljši Slovenec Bartol na skupno 14. mestu turneje, tik pred Damjanom na 15. mestu, Dežman je bil 26., Domen Prevc je z nastopi v Vikersundu prišel do 44. mesta, današnji rezultat sezone pa je pokomentiral takole: "Nekaj pripomb na današnja poleta bi imel, lahko bi bilo še bolje, a sem lahko vseeno kar zadovoljen s prikazanim. V tekmi in v boju s tekmeci sem užival. Norvežani skačejo zelo lepo, z občutki in jih je kar užitek pogledati. Sem se pa danes naučil nekaj z včerajšnje izkušnje. Šel sem bolj "na ziher" in vse se je razpletlo v redu. Sicer pa se danes ne bi nič branil, če bi že stopil na stopničke, a tako pride. Planice pa se že zelo veselim."

Goran Janus: Škoda, da ni stopničk, malo sem računal na slabše razmere pri zadnjih treh, a temu ni bilo tako. Foto: Vid Ponikvar

Janus: To je lepa popotnica za Planico

V seštevku turneje je za Domnom na 45. mestu končal Lanišek, Timi Zajc je bil 47., Anže Semenič pa 52. Goran Janus je takole ocenil zadnjo tekmo izven Slovenije v tej sezoni: "Čestitke Domnu za dva vrhunska poleta! Škoda, da ni stopničk, malo sem računal na slabše razmere pri zadnjih treh, a temu ni bilo tako. Enostavno so najboljši v ospredju. A imamo tudi lep ekipni uspeh in sem zadovoljen. Tekma ni bila lahka. Peter je imel v prvem skoku težke pogoje, Nejc in Jernej v drugem. A to je lepa popotnica za Planico," je povedal naš glavni trener.

Pred skakalci je le še zaključek sezone v Planici, ki bo naslednji konec tedna gostila še tri tekme v poletih.