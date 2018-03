Izjemno: Slovenci zaostali le za vesoljci Norvežani in Poljaki

Vikersund, ekipna tekma

Domen Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol in Peter Prevc so na ekipni tekmi svetovnega pokala v smučarskih poletih v Vikersundu Slovenijo zavihteli na izjemno tretje mesto. Zaostali so le za nepremagljivimi Norvežani, ki so bili razred zase, in Poljaki.

S 1567,3 točke so se prepričljive zmage veselili Norvežani Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen in Robert Johansson. Ti so z rekordno prednostjo 265,6 točke ugnali Poljake, Slovenci so zaostali še 17,7 točke. Tandeju je v prvi seriji pristal pri 239,5 metra in s tem poskrbel za najdaljši skok na današnji tekmi.

Letalnica v Vikersundu je potrdila, da so Slovenci prav na največjih napravah vedno konkurenčni tekmecem. Razred zase so bili Norvežani, v prvi seriji pa so bili Slovenci prepričljivo drugi. Za Norvežani so sicer zaostajali za 100 točk, imeli pa 21 točk prednosti pred Poljsko in že več kot 120 točk pred Nemci in Avstrijci. S skokom dolgim 237,5 metra je že v prvi seriji izstopal Domen Prevc, Damjan z 207 metri, Bartol z 203 m in Peter Prevc z 210,5 metra pa so poskrbeli, da se je ekipa brez spodrsljaja prebila za Norvežane.

Šok na začetku finalne serije

Domen Prevc je v prvi seriji poletel v poden, v drugem pa pristal na vrhu. Foto: Sportida A nadaljevanje ni šlo po slovenskih notah. Domnu Prevcu se je popolnoma ponesrečil skok. Z vsega 132 metri je bil več kot 100 metrov krajši od svojega skoka v prvi seriji. Piotr Žila, Stefan Kraft in Andreas Wellinger pa so poskrbeli, da je Slovenija zdrsnila celo na peto mesto. Glede na trenutno formo in prvo serijo je bilo jasno, da bodo Avstrijci in Nemci težko konkurirali Sloveniji, če varovanci Gorana Janusa ne bodo naredili še kakšne večje napake.

Slovenski načrti so se izšli. Jernej Damjan z 215 metri in in Tilen Bartol z 226 metri sta Slovenijo z minimalnim naskokom pred Poljsko vrnila na drugo mesto. Mesta so bila takorekoč razdeljena, vprašljiv je bil le dvoboj Petra Prevca in Kamila Stocha, ki je odločal o drugem mestu. Tokrat je bil prepričljivo boljši Poljak Stoch, ki je pristal pri 224 metrih in bil s tem devet metrov daljši od slovenskega šampiona.

V nedeljo bo v Vikersundu še posamična tekma.

Daljave Slovencev v drugi seriji: Domen Prevc 132 metrov, Damjan 218 metrov, Bartol 226 metrov, Peter Prevc 215 metrov

Daljave Slovencev v prvi seriji : Domen Prevc 237,5 metra, Damjan 207 metrov, Bartol 203 metre, Peter Prevc 210,5 metra.

Končni vrstni red:



1. Norveška 1567,3 točke

2. Poljska 1301,7

3. Slovenija 1284,0

4. Nemčija 1200,0

5. Avstrija 1172,8

...

Vrstni red po prvi seriji:



1. Norveška 815,6 točke

2. Slovenija 711,7

3. Poljska 690,6

4. Nemčija 590,7

5. Avstrija 583,4

...