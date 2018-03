Stoch se tudi na poletih ne da, Bartol najboljši Slovenec

TURNEJA RAW AIR, VIKERSUND, KVALIFIKACIJE

Zmagovalec kvalifikacij na zadnji postaji turneje Raw Air v Vikersundu, ki so minile v zahtevnih vetrovnih razmerah, je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in turneje Poljak Kamil Stoch. Na nedeljski posamični preizkus (16.30) se je uvrstilo šest Slovencev, brez nedeljskega nastopa je ostal le Anže Semenič, ki je bil žrtev slabih razmer. Najvišje od sedmerice je med kvalifikanti končal Tilen Bartol, ki je bil osmi. V soboto sledi ekipna tekma (16.15).

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski šampion ostaja vroč tudi v poletih. Tokrat mu je v kvalifikacijah uspel najdaljši polet, pristal je pri 242 metrih in za 1,5 točke prehitel najbližjega zasledovalca turneje Norvežana Roberta Johanssona. Tretji je bil še en Viking, Andreas Stjerner.

Najboljši od Slovencev je bil na osmem mestu Tilen Bartol, ki je pristal pri 217,5 metrih. Sledili so mu Peter Prevc (16.), pred nastopom katerega so dolgo čakali, Jernej Damjan (20.), Nejc Dežman (21.), Domen Prevc (27.) in Anže Lanišek (28.).

Spodletelo je Anžetu Semeniču, ki je imel močan veter v hrbet. Skočil je le 161 metrov in ostal brez nedeljske tekme. Clemens Aigner, ki je skočil tik za njim, je bil še bolj skromen (137).

Kamil Stoch je s poletom, dolgim 242 metrov, zmagal v kvalifikacijah Vikersunda. Foto: Reuters

Rezultati kvalifikacij Kamil Stoch 242 metrov – 207,1 točke Robert Johansson 232,5 – 205,6 Andreas Stjernen 236 – 203,2

…

8. Tilen Bartol 217,5 – 176,2

16. Peter Prevc 211 – 169,8

20. Jernej Damjan 211,5 – 166,4

21. Nejc Dežman 198 – 165,8

27. Domen Prevc 203,5 – 157,1

28. Anže Lanišek 196,5 – 156,4

...

Ni se uvrstil na tekmo

44. Anže Semenič 161 – 107,2

Rekordni Vikersund

V Vikersundu je lani dvakrat padel svetovni rekord. Najprej ga je z 252 metri postavi Robert Johansson, kaj hitro zatem pa je Avstrijca Stefana Krafta neslo še meter in pol dlje (253,5 metra).

Stefan Kraft je lani v Vikersundu postavil rekordno znamko 253,5 metra. Foto: Reuters

V soboto ekipna tekma, v nedeljo konec turneje in selitev v Planico

V soboto karavano čaka ekipna tekma, ki je predvidena za 16.15, nedeljska posamična in hkrati zadnja preizkušnja norveške turneje pa se bo začela ob 16.30.

Po Vikersundu se bodo skakalci preselili v Planico, kjer bo med četrtkom in nedeljo (22.-25. marca) finale svetovnega pokala.